అదనపు పనికి ఇచ్చేది అరకొర ఓటీనే..

మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం రవాణా రంగంలో కార్మికులు రోజుకు 8 గంటలు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. వారానికి మొత్తంగా 54 పనిగంటలు దాటొద్దని చట్టాలు చెబుతున్నాయి. కానీ ఆర్టీసీలో ఈ చట్టాలు యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నాయి. యాజమాన్యం కార్మికులతో రోజుకు 12 గంటల నుంచి 16 గంటలు పనిచేయిస్తోంది. దీంతో కార్మికులు తీవ్రమైన మానసిక, శారీరక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ప్రధానంగా డ్రైవర్లు వెన్ను సమస్యలతో ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. పోనీ అదనంగా చేసిన పనికి నిబంధనల ప్రకారం స్పెషల్ ఆఫ్లు ఇస్తున్నారా అంటే అదీ లేదు.. ఓవర్ టైం డ్యూటీలుగా పరిగణిస్తూ శ్రమదోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు.
పెరిగిన రద్దీతో ఇబ్బంది..
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో మొత్తం షెడ్యూల్స్ 6 వందలపైచిలుకు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ, అద్దె బస్సులు కలిపి ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం తిరుగుతాయి. రాజధాని బస్సులు 25, లహరీ బస్సులు 8, సూపర్ లగ్జరీ బస్సులు 88, డీలక్స్ బస్సులు 59, ఎక్స్ప్రెస్లు 194, పల్లెవెలుగు బస్సులు 290 తిరుగుతున్నాయి. వాస్తవంగా యాజమాన్యం రూట్ సర్వే చేసి షెడ్యూల్ నిర్ణయించాలి. దీనికి ఆయా రూట్లలో రోడ్ల పరిస్థితి, ప్రయాణికుల రద్దీని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అయితే మహాలక్ష్మి పథకం అమలులోకి వచ్చాక బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. ఓవైపు రోడ్డు సరిగా లేక.. మరోవైపు బస్సు నిండా ప్రయాణికులతో అడుగడుగునా ఆపాల్సిన పరిస్థితుల్లో నిర్ణయించిన సమయం సరిపోవడం లేదు. జేబీఎస్కు వెళ్లే బస్సులు ట్రాఫిక్ సమస్యతో నిర్ణీత సమయంలో చేరుకునే పరిస్థితి ఉండడం లేదు. దీంతో రెస్ట్ లేకుండా పనిచేస్తున్న కార్మికులు తీవ్ర అలసటకు గురవుతున్నారు.
ఇక్కడ వింత లెక్కలు..
కార్మికుడు యజమాని ఆధీనంలో ఉన్న కాలాన్ని పనిగంటలుగా లెక్కిస్తారు. కానీ ఆర్టీసీలో మాత్రం డ్రైవర్ సీటు మీద కూర్చున్న కాలాన్నే (స్టీరింగ్ హవర్స్) పరిగణనలోకి తీసుకుని మిగతా సమయాన్ని రెస్ట్గా (డ్యూటీ నుంచి మినహాయించి) చూపుతున్నారు. ట్రిప్పు, ట్రిప్పుకు మధ్య ఇచ్చే విరామ సమయాన్ని డ్యూటీ కింద లెక్కించడం లేదు.
ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కార్మికులతో గొడ్డు చాకిరీ చేయిస్తోంది. స్టీరింగ్ అవర్స్ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్న సంస్థ.. విరామ సమయాన్ని డ్యూటీ కింద లెక్కించడం లేదు. అదనపు పనికి స్పెషల్ ఆఫ్ల స్థానంలో ఓటీ డ్యూటీలుగా మార్చి శ్రమదోపిడీకి పాల్పడుతోంది. దీంతో కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి
ఆర్టీసీలో రోజుకు ఎనిమిది గంటల డ్యూటీ అన్నది పేరుకు మాత్రమే.. ప్రతి కార్మికుడు 12 గంటల నుంచి 16 గంటల వరకు పని చేస్తున్నారు. విరామం లేకుండా అదనంగా 4 గంటలు పనిచేసినపుడు స్పెషల్ ఆఫ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ వాటిని ఓవర్ టైం డ్యూటీలుగా మార్చి (సింగిల్కు) శ్రమదోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. కార్మికుల నిజ వేతనాలు సరాసరిగా రోజుకు రూ.1,500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు ఉండగా.. నిబంధనల ప్రకారం డబుల్ డ్యూటీ చేసిన డ్రైవర్, కండక్టర్లకు రెట్టింపు వేతనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే రూ.3 వేల నుంచి రూ.6 వేల దాకా చెల్లించాలి. కానీ కండక్టర్కు రూ.710, డ్రైవర్కు రూ.వెయ్యి మాత్రమే ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. అడ్డా కూలీ ఉదయం 9 గంటలకు పనికి వెళ్లి సాయంత్రం 5 గంటలకు తిరిగి వెళతాడని, మధ్యలో తినడానికి, బీడీకాడీకి, కాలకృత్యాలంటూ కనీసం గంంట సమయం ఖాళీగా ఉంటారని, తమకు మాత్రం ఆ అవకాశం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్టీరింగ్ అవర్స్ మాత్రమే పరిగణనలోకి
తీసుకుంటున్న యాజమాన్యం
విరామ సమయాన్ని డ్యూటీ కింద
లెక్కించని సంస్థ
అదనపు పనికి స్పెషల్ ఆఫ్ల
స్థానంలో ఓటీ డ్యూటీలు..
పనిచేయని కార్మిక నిబంధనలు
అడ్డాకూలీలే నయమంటున్న కార్మికులు