‘కామారెడ్డి’కి యంగ్‌ ఇండియా స్కూల్‌

● భిక్కనూరులో ఏర్పాటుకు
స్థలం కేటాయింపు
● ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్అలీ వెల్లడి
సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : కామారెడ్డి నియోజకవర్గానికి కొంత ఆలస్యంగానైనా యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ మంజూరైందని ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్అలీ తెలిపారు. స్కూల్ నిర్మాణంకోసం భిక్కనూరులో 20 ఎకరాల భూమి కేటాయించామన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. తొలి విడతలో స్కూల్ మంజూరు కాకపోవడంతో తాను మార్చిలో అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో సీఎంను కలిశానన్నారు. తన విన్నపాన్ని మన్నించి రూ.200 కోట్లతో స్కూల్ మంజూరు చేసినందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్లో ఐదో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో బోధన ఉంటుందన్నారు. కామారెడ్డిలో విద్యారంగ అభివృద్ధికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. డెయిరీ కళాశాలకు పీజీ కోర్సులు మంజూరు చేయాలని కోరానని, ఆ అంశం ప్రాసెస్లో ఉందని తెలిపారు. సౌత్ క్యాంపస్లో కూడా మరిన్ని కోర్సులు, సౌకర్యాలు కల్పించే విషయమై తెయూ వైస్ చాన్స్లర్తో మాట్లాడానన్నారు. సమావేశంలో కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్, అదనపు కలెక్టర్ ఎన్వై గిరి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ చంద్రకాంత్రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఉమ, డీఈవో మల్లికార్జున్, భిక్కనూరు సర్పంచ్ రేఖ, డీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు కైలాస్ శ్రీనివాస్, పీసీసీ జనరల్ సెక్రెటరీ బద్దం ఇంద్రకరణ్రెడ్డి ఉన్నారు.
దోమకొండ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు
దోమకొండ: మండల అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేయించినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్అలీ తెలిపారు. మంగళవారం మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయితీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి రూ. 2.45 కోట్లు, ఫైర్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి రూ.50 లక్షలు, మండల కేంద్రంలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి రూ.75 లక్షలు మంజూరయ్యాయన్నారు. దోమకొండ సబ్స్టేషన్ నుంచి భిక్కనూరు మండలం జంగంపల్లి నేషనల్ హైవే వరకు రోడ్డు కోసం రూ. 5.70 కోట్లు, సంఘమేశ్వర్ నుంచి మందాపూర్ వరకు బీటీ రోడ్డుకు రూ. 4.85 కోట్లు, అంచనూరు నుంచి అంబారిపేట వరకు బీటీరోడ్డుకు రూ.1.50 కోట్లు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. మండల కేంద్రంలో అండర్గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరయ్యాయన్నారు. సబ్ సెంటర్ నిర్మాణానికి కలెక్టర్ నిధుల నుంచి మరో రూ.30 లక్షలు మంజూరు చేయిస్తానన్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ నర్సయ్య, సొసైటీల చైర్మన్లు శ్రీనివాస్రెడ్డి, భీంరెడ్డి, నాయకులు రాజు, తిర్మల్గౌడ్, శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.