 కుష్టు రహిత జిల్లాగా మార్చాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుష్టు రహిత జిల్లాగా మార్చాలి

Aug 19 2026 12:54 AM | Updated on Aug 19 2026 12:54 AM

కుష్టు రహిత జిల్లాగా మార్చాలి ‘ప్రకృతి వ్యవసాయంతో అధిక దిగుబడులు’ తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపాలి పట్టణ సమస్యలు పరిష్కరించాలి చిరుత దాడిలో దూడ మృతి

కామారెడ్డి టౌన్‌: కామారెడ్డిని కుష్టు వ్యాధి రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేయాలని రాష్ట్ర లెప్రసీ నిర్మూలన (ఎస్‌ఎల్‌సీ) బృందం అధికారులు సూచించారు. జి ల్లాలో మంగళవారం రాష్ట్ర బృందం పర్యటించి వైద్య సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్‌లోని డీఎంహెచ్‌వో కార్యాలయంలో లెప్రసీ నోడల్‌ పర్సన్లు, వైద్య సిబ్బందితో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే అంగవైకల్యం రాకుండా పూర్తిగా నయం చేయవచ్చన్నారు. ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్‌ఎంలు, పీహెచ్‌సీ సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేస్తూ సర్వేలు పక్కాగా నిర్వహించాలని సూచించారు. అనంతరం జిల్లాలో చేస్తున్న సర్వేల నివేదికలు, రికార్డులను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో డీఎంహెచ్‌వో వెంకట్‌, ఎస్‌ఎంవో రాజు, డీపీఎంవోలు వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీనివాస్‌, డీఎస్‌వో సురేందర్‌, జిల్లా ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్‌ ప్రదీప్‌ కుమార్‌, డీపీఎం జీవన్‌ పాల్గొన్నారు.

దోమకొండ: ప్రకృతి వ్యవసాయంతో అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని డీఏవో మోహన్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో మంగళవారం రైతులకు అగ్రికల్చర్‌ ప్రొడక్ట్‌ ఎక్స్‌పర్‌మెంట్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఏవో మాట్లాడుతూ ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతులు తక్కువ నీటి అవసరం ఉండే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. అనంతరం సీతారాంపల్లి గ్రామంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగవుతున్న పంటలను పరిశీలించారు. వ్యవసాయశాఖ అధికారులు అపర్ణ, మణిదీపిక, కృష్ణారెడ్డి, సంతోష్‌, మన్యూష, మార్కెట్‌ కమిటీ డైరెక్టర్‌ గోపాల్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నిజాంసాగర్‌: తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యంపై ఆశావర్కర్లు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు శ్రద్ధ చూపాలని డీఎంహెచ్‌వో వెంకట్‌ పేర్కొన్నారు. నిజాంసా గర్‌ ఆరోగ్య కేంద్రంలో మంగళవారం నిజాంసాగర్‌, మహమ్మద్‌నగర్‌, పిట్లం మండలాల ఆ రోగ్య కార్యకర్తలు, ఆశా వర్కర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మా ట్లాడుతూ ఆశా వర్కర్లు, వైద్య సిబ్బంది చిన్నా రులు, తల్లుల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయాలని సూచించారు. బీపీ, షుగర్‌, టీబీ బాధితులకు మందులను పంపిణీ చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైద్యుడు రోహిత్‌కుమార్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కామారెడ్డి టౌన్‌: జిల్లా కేంద్రంలో నెలకొన్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని బీజేపీ కౌన్సిలర్లు కోరారు. ఈమేరకు వారు మంగళవారం కలెక్టరేట్‌లో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్‌ ఎన్‌వై గిరిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం కౌన్సిలర్లు మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలో వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పారిశుద్ధ్య సమస్య తీవ్రంగా మారిందన్నారు. చెత్త సేకరణ వాహనాలు క్రమం తప్పకుండా వార్డులకు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, మరమ్మతులకు గురైన వాహనాలను వెంటనే బాగు చేయించాలని కోరారు. పట్టణంలోని అన్ని వార్డుల్లో వీధి దీపాలు వెలిగేలా చూడాలని, తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చెడిపోయిన బోరు మోటార్లకు మరమ్మతులు చేయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

తాడ్వాయి: ఫిర్మాయికుంట తండా శివారులో దూడపై చిరుత దాడి చేసి చంపడం కలకలం రేపింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. తండాకు చెందిన జాదవ్‌ సంతోష్‌కు చెందిన లేగదూడను పొలంలో కట్టివేశాడు. మూడు రోజులుగా దూడ కనిపించడం లేదు. మంగళవారం గొర్రెల కాపరులు ఇచ్చిన సమాచారంతో అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లి చూడగా దూడ కళేబరం కనిపించింది. చిరుత కొరికి చంపివేసిందని రైతు తెలిపాడు. చిరుత సంచారం వార్తలతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)
photo 2

సినీ నటి అయేషా ఖాన్‌ నిశ్చితార్థం ...? (ఫొటోలు)
photo 3

అదిరిపోయే లుక్స్‌తో రాశి ఖన్నా.. (ఫొటోలు)
photo 4

హావభావాలతో ఆకట్టుకుంటున్న అందాల తార.. (ఫొటోలు)
photo 5

భార్య బర్త్‌డే.. సెలబ్రేషన్స్‌ ఫొటోలు షేర్‌చేసిన హీరో (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Update : Suriya, Naga Chaitanya Multi-Starrer Movie 1
Video_icon

క్రేజీ కాంబినేషన్ ఫిక్స్! విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తర్వాత
‘Shameless Display’ DMK Slams Vijay & Trisha Over Their Appearance 2
Video_icon

'ఇది సిగ్గులేని ప్రదర్శన' విజయ్-త్రిషపై DMK తీవ్ర విమర్శలు

Virat Kohli Completes 18 Years in International Cricket 3
Video_icon

కోహ్లి సక్సెస్ వెనుక గంభీర్.. ఎవరికీ తెలియని 18 ఏళ్ళ సీక్రెట్
Botsa Satyanarayana Strong Counter to TDP Leaders Over Lokesh DSC Scam 4
Video_icon

రెండవ రోజు కూడా తోకముడిచి.. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు
Massive Fire Mishap At NSB Car Garage 5
Video_icon

ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు.. కార్లన్ని బూడిద..
Advertisement
 