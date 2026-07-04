‘సాగర్‌’ నీటిని విడుదల చేయాలి

● మాజీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ సింధే డిమాండ్
నిజాంసాగర్(జుక్కల్): వానాకాలం పంటల సాగు అవసరాల కోసం నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేయాలని జుక్కల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ సింధే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. రెండు, మూడు రోజుల్లో ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేయకుంటే రోడ్లపై ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేసే పరిస్థితి వస్తుందన్నారు. శుక్రవారం మహమ్మద్ నగర్ మండల కేంద్రంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు. నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ఆయకట్టు కింద రైతులు నారుమడులు వేసుకొని వరి నాట్లకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. గత నెలాఖరు నుంచే ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రధాన కాలువకు నీటి విడుదల చేపట్టాల్సి ఉన్నా నీటి పారుదల శాఖ, ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తోందన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో వానాకాలం, యాసంగి సీజన్లలోల రైతులకు అవసరమున్నప్పుడల్లా నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేశామని గుర్తు చేశారు. మహమ్మద్ నగర్ మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సాదుల సత్యనారాయణ, గున్కుల్ సొసైటీ చైర్మనన్ వాజిద్ అలీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులు లింగాల రాంచందర్, దఫేదార్ విజయ్, మహేందర్, పోతాగౌడ్ తదితరులున్నారు.