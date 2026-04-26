పెద్దమల్లారెడ్డిలో మహిళ ఆత్మహత్య

భిక్కనూరు: మండలంలోని పెద్దమల్లారెడ్డి చెరువులో పడి ఓ మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. వివరాలు ఇలా.. గ్రామానికి చెందిన దూడ ఎల్లవ్వ(55) 40 ఏళ్ల క్రితం తన భర్తతో విడాకులు తీసుకుని తల్లిగారింటి వద్దనే ఉంటుంది. తన సోదరుడి కుమారుడు నితిన్ గత ఏడాది ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతోంది. ఈక్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి ఆమె బయటకు వెళ్లి, తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. కుటుంబీకులు ఎంత వెతికిన ఆచూకీ లభించలేదు. గ్రామ చెరువులో శనివారం మహిళ మృతదేహం తేలడంతో సర్పంచ్ సాయగౌడ్ మృతదేహన్ని ఒడ్డుకు రప్పించారు. మృతురాలిని ఎల్లవ్వగా గుర్తించారు.
మేనల్లుడి మృతిని తట్టుకోలేక చెరువులో పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు కుటుంబీకులు పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.