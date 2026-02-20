తాగునీటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తాం
ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు
మద్నూర్(జుక్కల్): రానున్న వేసవి కాలంలో మద్నూర్ ప్రజలకు తాగునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తామని ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు పేర్కొన్నారు. మండల కేంద్రంలో గురువారం రాత్రి బోరుమోటార్కు పూజలు నిర్వహించి స్విచ్ఆన్ చేసి మాట్లాడారు. ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు రాకుండా ఉండేందుకు బోరుబావులు తవ్విస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం మండల కేంద్రంలోని రైతు ఉత్పత్తి దారుల సంఘం(ఎఫ్పీవో) ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కందుల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. క్వింటాల్ కందికి రూ.8 వేల మద్దతు ధరను ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్నారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు సాయిలు, నాయకులు సంతోష్, రాంపటేల్, హన్మాండ్లు స్వామి తదితరులున్నారు.
విద్యాభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట
నిజాంసాగర్(జుక్కల్): ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యాభ్యున్నతితో పాటు మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసిందని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతారావు అన్నారు. గురువారం జుక్కల్ మండలం కౌలాస్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు బూట్లు, టై, బెల్టులను ఎమ్మెల్యే సతీమణి తోట అర్చన చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల అవసరాలను గుర్తించి వారికి సహాయం చేయడం ప్రతీ ఒక్కరు నేర్చుకోవాలని సూచించారు. డీసీసీ అధ్యక్షుడు ఏలె మల్లికార్జున్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నేడు ఎమ్మెల్యే రాక
నిజాంసాగర్(జుక్కల్): మహమ్మద్నగర్ మండలం గున్కుల్లో ఇందిరమ్మ ఇంటి గృహ ప్రవేశానికి శుక్రవారం జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు రానున్నట్లు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రవీందర్రెడ్డి తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే పర్యటనను జయప్రదం చేయాలని ఆయన కోరారు.