‘ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలి’
కామారెడ్డి అర్బన్: ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని, గోవధను అంతం చేయాలని, సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని, ప్రతి సంవత్సరం గోగౌరవ దినోత్సవం నిర్వహించి జాతీయ స్థాయి గౌరవం ఇవ్వాలని విశ్వహిందూ పరిషత్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నిత్యానందం, జిల్లా కార్యదర్శి బొల్లి రాజు డిమాండ్ చేశారు. ఒడిసా నుంచి వచ్చిన గోమాత గౌరవప్రచార రథానికి గురువారం కామారెడ్డిలో స్వాగతం పలిపారు. గోవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చే ఏప్రిల్ 27న దేశంలోని 5 వేల తహసీల్ కార్యాలయాల్లో వినతి పత్రాలు అందజేయాలని నాయకులు అన్నారు. నాయకులు సామల గంగారెడ్డి, అశోక్, గోపాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.