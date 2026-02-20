రైతుల సమస్యలు తీర్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే
ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్ రావు
తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): రైతుల సమస్యలను తీర్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని, తాడ్వాయిలో మక్కల కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడంతో రాష్ట్రంలోనే కొత్త చరిత్ర సృష్టించామని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్ అన్నారు. ఆయన గురువారం తాడ్వాయి మండల కేంద్రంలో కొనుగోలు కేంద్రాన్ని పున:ప్రారంభించారు. రోడ్లపై ధర్నాలు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టినంత మాత్రాన ఎవరు నాయకులు కాలేరని, ప్రజాసమస్యలు తెలుసుకొని, ఆ సమస్యలు తీర్చేవాడే అసలైన నాయకులు అవుతారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనుగోలు కేంద్రాల గడువు ముగిసినా, రెండో విడతలో తాడ్వాయిలో తిరిగి మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం గొప్ప విషేశమన్నారు. అనంతరం తాడ్వాయిలోని ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు వెంకట్రెడ్డి, సర్పంచ్ మెట్టువిజయ, ఉప సర్పంచ్ రనీల్రెడ్డి, నాయకులు వెంకట్రాంరెడ్డి, జంగం రాజు, మహేందర్రెడ్డి, షౌకత్అలీ, ఏఎంసీ వైస్చైర్మన్ రాజిరెడ్డి, మార్క్ఫెడ్ డీఎం శశిధర్రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక
లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి):బాణాపూర్ సర్పంచ్ కుద సంగమేశ్వర్ గురువారం ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు నారాగౌడ్, గ్రామ అధ్యక్షుడు గోపాల రాములు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులు పంపిణీ
లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు పంపి ణీ చేశారు. 35 మంది లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందజేశారు.అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. కాంగ్రె స్ ప్రభుత్వం పేదల పెన్నిదిగా పని చేస్తుందన్నారు.
‘కబ్జా భూములకు హక్కు పత్రాలిప్పించండి’
నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): అక్కంపల్లి గ్రామసమీపంలో గల సర్వే నం.95/1లో తమ కబ్జాలో ఉన్న స్థలాలకు సంబంధించి హక్కు పత్రాలను ఇప్పించాలని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావును గురువారం కిచ్చన్నపేట గ్రామస్తులు కలిసి విన్నవించుకున్నారు. 8 దశాబ్దాలుగా పంటలు సాగు చేసుకుంటున్నామని ఆయనకు వివరించారు. ఇటీవల నూతనంగా ఎన్నికై న అక్కంపల్లి సర్పంచ్ తమ గ్రామపంచాయతీకి స్వాధీనపర్చాలని చూస్తున్నాడని, దీనివల్ల గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని వారు ఎమ్మెల్యేకు వివరించారు. కిచ్చన్నపేట గ్రామసర్పంచ్ యాదాగౌడ్ ఉన్నారు.
‘క్రీడా మైదానానికి నిధులు మంజూరు చేస్తా’
లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని క్రీడా ప్రాంగణానికి నిధులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధి చేస్తానని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు హామీ ఇచ్చారు. ఈ నెల 14న సాక్షి దినపత్రికలో ‘చేయి చేయి కలిపి..విరాళాలు సేకరించి’ అనే శీర్షికతో కథనం ప్రచురితమైంది. దాంతో గురువారం ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు లింగంపేట మండల కేంద్రంలోని క్రీడా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేయిస్తానని యువకులకు మాట ఇచ్చారు. నేతలు నారాగౌడ్, రఫియోద్దీన్, జొన్నల రాజు, కౌడ రవీందర్, ప్రసాద్గౌడ్, తదితరులున్నారు.