రోడ్లకు మోక్షం కలిగేనా?
● అధ్వానంగా మారిన లింకు రోడ్లు
● తాగునీరు..రోడ్ల సమస్యలే అధికం
● కొత్త కౌన్సిలర్లకు సమస్యల స్వాగతం
బాన్సువాడ:బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీలో అంతర్గ త రోడ్లు అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. కొత్త కాలనీల్లో సీసీ రోడ్లు లేక ఆయా కాలనీలవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు కాకముందు తాడ్కోల్ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న కాలనీల్లో మట్టి రోడ్లు నేడు గుంతలమయంగా మారాయి. మున్సిపాలిటీలో విలీనమై నా రోడ్ల దుస్థితి మారలేదు. వర్షాకాలంలోనైతే గుంతల్లో నీరు నిల్వ ఉండి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం ఈ మట్టి రోడ్లపై వాహనాలు వెళ్లే క్రమంలో దుమ్ము లేవడంతో చుట్టు పక్కల ఇళ్లలోకి వెళ్తుందని కాలనీవాసులు అంటున్నారు. ము ఖ్యంగా వాసవీకాలనీ, ఫిర్దోస్ కాలనీ, పంచముఖి హనుమాన్ గల్లీతో పాటు సాయికృపానగర్ కాలనీల్లో లింకు రోడ్లు అధ్వానంగా మారాయి. ప్రస్తు తం కొత్త పాలకవర్గం కొలువుదీరింది. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆ దిశగా కొత్త కౌన్సిలర్లు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నా రు. ముఖ్యంగా రోడ్లు, తాగునీటి సమస్య ఉన్న కాలనీల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. వేసవిదృష్ట్యాతాగునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం పట్టణంలో అమృత్ 2.0పథకం పనులు ప్రారంభం అయ్యా యి. పనులను త్వరగా పూర్తి చేస్తే పట్టణవాసులకు తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిన వాళ్లవుతారు.