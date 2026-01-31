విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలి
దోమకొండ: విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించాలని జిల్లా గ్రంథాయల సంస్థ చైర్మన్ మద్ది చంద్రకాంత్రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని అభ్యుదయ పాఠశాలలో సీఎం కప్ క్రీడల ముగింపు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఆటల్లో రాణించి సొంతూరుకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరారు. గెలుపొందిన క్రీడాకారులను అభినందించి వారికి మెమోంటోలను అందజేశారు. పీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి బద్దం ఇంద్రకరణ్రెడ్డి, భిక్కనూరు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పాతరాజు, ఎంపీడీవో ప్రవీణ్ కుమార్, ఎంపీవో రవికుమార్, మాజీ జెడ్పీటీసీ తిర్మల్గౌడ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సీఎం కప్ పోటీలు ప్రారంభం
బీబీపేట: బీబీపేటలో సీఎం కప్ పోటీలను శుక్రవారం ఎంపీడీవో పూర్ణచంద్రోదయకుమార్ ప్రారంభించారు. పోటీల్లో పాల్గొనే జట్లకు క్రీడల గురించి వివరించి పోటీలను స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ప్రారంభించారు.
లింగంపేటలో..
లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో శుక్రవారం సీఎం కప్ క్రీడలను మండల అభివృద్ధి అధికారి నరేష్, మండల విద్యాధికారి శౌకత్అలీతో కలిసి ప్రారంభించారు. గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందించారు. కార్యక్రమంలో క్రీడల కన్వీనర్ రాజాగౌడ్, ఇంచార్జి హెచ్ఎం వహీద్ సిద్ధిఖీ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
గోపాల్పేటలో..
నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): గోపాల్పేట మోడల్ స్కూల్లో శుక్రవారం మండలస్థాయి సీఎంకప్ క్రీడాపోటీలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నాగిరెడ్డిపేట ఎంపీడీవో ప్రవీణ్కుమార్, ఎస్సై భార్గవ్గౌడ్, ఎంఈవో వెంకట్రెడ్డి జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి క్రీడాపోటీలను ప్రారంభించారు. గోపాల్పేట కాంప్లెక్స్ స్కూల్ హెచ్ఎం వెంకట్రాంరెడ్డి, సర్పంచ్లు వంశీకృష్ణగౌడ్, సాయిలు, యాదగౌడ్, బీజేపీ నేత కొండా మీరతాయి, పీడీలు రాధిక, సుకుమార్ గౌడ్, స్వప్న, సభాత్క్రిష్ణ, పీఈటీ సంతోష్ పాల్గొన్నారు.
ముగిసిన పోటీలు
ఎల్లారెడ్డిరూరల్: మాచాపూర్లో సీఎం కప్ పోటీలు శుక్రవారం ముగిశాయి. ముగింపు కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో తాహేరాబేగం పాల్గొని మాట్లాడారు. గెలుపు ఓటములు సహజమని అన్నారు. ఓటమి గెలుపునకు నాందిగా తీసుకోవాలని అన్నారు. అనంతరం గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు. ఎంపీవో ప్రకాష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.