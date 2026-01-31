బయోలాజికల్ సంస్థతో జీజీ కాలేజీ ఒప్పందం
ఖలీల్వాడి: నగరంలోని గిరిరాజ్ కళాశాల బయోటెక్నాలజీ విభాగం, ఎస్ఎన్ఎల్ బయోలాజికల్ సంస్థతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రామ్మోహన్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా బయోటెక్నాలజీ విభాగం, ఎస్ఎల్ఎన్ బయోలాజికల్ సంస్థ సంయుక్తంగా పరిశోధన, విద్యార్థులకు ప్రయోగశాల శిక్షణ, వర్క్ షాప్, సెమినార్లు, సర్టిఫికెట్ కోర్సుల వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. ఒప్పందంలో భాగంగా కళాశాలలో శుక్రవారం వ్యవసాయ, ఆరోగ్య రంగాలలో నానో టెక్నాలజీ అనే సర్టిఫికెట్ కోర్సును ప్రారింభించినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ రంగరత్నం, పీఆర్వో దండుస్వామి, బయోటెక్నాలజీ విభాగాధిపతి నరేశ్ కు మార్,ఎస్సీడీ బయోలజికల్ డైరెక్టర్ సాయి,అధ్యాపకులు అనూష,వాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సుభాష్నగర్: జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారి రాజ శ్రీని హైదరాబాద్కు బదిలీ చేసినట్లు తెలిసింది. ఎన్నికల కోడ్ కూయక ముందురోజే ఆమెను బ దిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడినట్లు విశ్వసనీయ స మాచారం. రాజశ్రీ సుమారు రెండేళ్లు జిల్లాలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆమె స్థానంలో హైదరాబాద్ నుంచి దుర్గా రాంకుమార్ను డీఎంఅండ్హెచ్వోగా బదిలీ చేసినట్లు తెలిసింది.
నిజామాబాద్ లీగల్: తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రశాంతంగా జరిగా యి. జిల్లా వ్యాప్తంగా నిజామాబాద్, బోధన్, ఆ ర్మూర్ పట్టణాల్లో బార్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు నిర్వహించగా, కౌన్సిల్ సభ్యులను ఎన్నుకునేందుకు న్యాయవాదులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నా రు. జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలోని బార్ అసోసియేషన్లో నిర్వహించిన ఎన్నికలకు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కొమరం గోపికృష్ణ వ్యవహ రించారు. జిల్లా జడ్జి జీవీఎన్ భారతలక్ష్మితో పాటు గోపికృష్ణ ఎన్నికల నిర్వహణను పర్యవేక్షించారు. బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు మామిళ్ల సాయిరెడ్డి, బట్టు మాణిక్రాజ్, బార్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు ఎన్నికల విధులు నిర్వహించా రు. నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ లో 88.20 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. మొత్తం 441 ఓట్లకు 389 మంది న్యాయవాదులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలైన ఓట్లను సిల్ చేసి బార్ కౌన్సిల్కు పంపించనున్నట్టు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సాయిరెడ్డి తెలిపారు.
తెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో కొనసాగుతున్న బీఈడీ, బీపీఎడ్ 1, 3వ సెమిస్టర్ పరీక్షలు శుక్రవారం ప్రశాంతంగా జరిగినట్లు ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ ఘంటా చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన పరీక్షలకు 1,349 మందికి 1,308 మంది హాజరుకాగా 31 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.