ఇచ్చిన నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోవాలి
నస్రుల్లాబాద్/బీబీపేట/ఎల్లారెడ్డి :మాజీ సీఎం కేసీఆర్కు ఇచ్చిన నోటీసులు వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం జిల్లాలో పలు చోట్ల బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆందోళనలు చేశారు. ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేసి కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈసందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్ హయాంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందని, నేటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కుంటుపడుతోందని విమర్శించారు. తమ వైఫల్యాలను కప్పి పుచ్చుకునేందుకు, పాలనా లోపాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు విచారణల పేరుతో నోటీసులు ఇవ్వడం కక్ష సాధింపు రాజకీయానికి నిదర్శనమన్నారు.