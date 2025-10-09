రుణ పంపిణీ లక్ష్యాలను సాధించాలి
● జిల్లా స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశంలో కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి
● గైర్హాజరైన బ్యాంకర్ల తీరుపై
అసహనం
నిజామబాద్అర్బన్: ఆయా రంగాలకు రుణాల పంపిణీలో నిర్దేశిత లక్ష్యాలను పూర్తిస్థాయిలో సాధించేందుకు బ్యాంకర్లు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి సూచించారు. పంట రుణాల పంపిణీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని హితవు పలికారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం జిల్లా స్థాయి బ్యాంకర్ల సంప్రదింపుల కమిటీ త్రైమాసిక సమావేశం నిర్వహించారు. ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లకు సంబంధించి కేటాయించిన లక్ష్యాలు, సాధించిన ప్రగతి, వచ్చే సీజన్లో రై తాంగానికి అందించాల్సిన పంట రుణాలు, రైస్మిల్లర్లకు బ్యాంకు గ్యారెంటీ తదితర అంశాలపై ఆ యా బ్యాంకుల వారీగా కలెక్టర్ సమీక్షించారు. గత సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలు గురించి ఆరా తీశారు. ఈ సమావేశానికి పలువురు బ్యాంకర్లు గైర్హాజరు కావడంపై కలెక్టర్ అసహనం వ్యక్తంచేశారు. కీలక సమావేశానికి బ్యాంకర్లు రానప్పుడు, సమావేశం నిర్వహించి ప్రయోజనం ఏమిటని సంబంధిత అధికారులను నిలదీశారు. గైర్హాజరైన బ్యాంకర్ల గురించి మినిట్స్ బుక్లో పొందుపరిచి నిబంధనలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని లీడ్ బ్యాంక్ జిల్లా మేనేజర్ను ఆదేశించారు.
మిల్లర్లకు గ్యారెంటీలను మంజూరు చేయాలి
జిల్లా వ్యవసాయాధారిత ప్రాంతమైనందున పంట రుణాల లక్ష్యాన్ని అధిగమించేందుకు బ్యాంకర్లు చొరవ చూపాలన్నారు. పలు బ్యాంకులు లక్ష్యానికి అనుగుణంగా రుణాలు అందిస్తుండగా, మరికొన్ని బ్యాంకులు వెనుకంజలో ఉండిపోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేందుకు అర్హత కలిగిన రైస్మిల్లర్లకు వెంటదివెంట బ్యాంకు గ్యారెంటీలను మంజూరు చేయాలని సూచించారు. కొత్త రైస్మిల్లర్లకు సైతం ప్రాపర్టీ మార్ట్గేజ్ చేసుకొని బ్యాంక్ గ్యారెంటీ అందించాలని అన్నారు. వ్యవసాయ శాఖతోపాటు డీఆర్డీఏ, మెప్మా, పశు సంవర్ధక, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ తదితర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకొని ప్రభుత్వ పథకాల కింద ఎంపికై న లబ్ధిదారులకు సకాలంలో రుణాలు అందించి స్వయం ఉపాధికి చేయూతనివ్వాలని హితవు పలికారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు అంకిత్, కిరణ్ కుమార్, ట్రెయినీ కలెక్టర్ కరోలిన్ చింగ్తియాన్ మావీ, లీడ్ బ్యాంక్ జిల్లా మేనేజర్ సునీల్, డీఆర్డీవో సాయాగౌడ్, నాబార్డు డీడీఎం ప్రవీణ్ కుమార్, ఆర్బీఐ ఎల్డీవో శ్రీనివాస్, వివిధ శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు, బ్యాంకర్లు పాల్గొన్నారు.