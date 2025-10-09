సేటు చెప్పిందే రేటు..
నందిపేట్(ఆర్మూర్): మొక్కజొన్న పంట చేతికొచ్చినా ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఒకపక్క వర్షం మరోపక్క రోజురోజుకు తగ్గుతున్న ధరలతో రైతులు ప్రైవేటు వ్యాపారులను ఆశ్రయించి తక్కువ ధరకే మక్కలను అమ్ముకుంటూ నష్టపోతున్నారు. ఖరీఫ్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 52,093 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంటను సాగు చేశారు. ఇప్పటికే అన్నిచోట్లా మక్క కోతలు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు కురస్తుండడంతో మక్కలను ఆరబెట్టేందుకు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
వ్యాపారుల మాయ..
ప్రభుత్వం, మార్క్ఫెడ్ ఆధ్వర్యంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో అన్నదాతలు గత్యంతరం లేక ప్రైవేటు వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. పంటను నిజామాబాద్ మార్కెట్కు తీసుకెళ్లే స్థోమత లేకపోవడంతో స్థానిక వ్యాపారులకే విక్రయిస్తున్నారు. అయితే, రైతుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు ధరలను అమాంతం తగ్గిస్తున్నారు. 20 రోజుల కిందట క్వింటాలుకు రూ.2,500 చెల్లించి కొన్న వ్యాపారులు ప్రస్తుతం రూ.1900కే కొనుగోలు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూడేళ్లుగా మద్దతు ధరను మించి అమ్ముడైన పంట ఈసారి తక్కువ ధర పలుకుతోంది. వారం రోజుల్లోనే క్వింటాలుకు రూ. 500 వరకు తగ్గడంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించేనాటికి తమ పంట దళారులకు చేరుతుందని వాపోతున్నారు.
ప్రారంభం కాని మక్కల
కొనుగోలు కేంద్రాలు
తక్కువ ధరకు అమ్ముకొని
నష్టపోతున్న రైతులు
లాభపడుతున్న దళారులు