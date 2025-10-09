‘స్థానిక’ ఎన్నికలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు
● ఈసీ నిబంధనలు పాటించాలి
● సీపీ సాయిచైతన్య ఆదేశం
ఖలీల్వాడి: రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలకు అనుగుణంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను పకడ్బందీగా, ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలని నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్య అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని తన కార్యాలయంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ తదితర అంశాలపై బుధవారం పోలీసులకు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ అన్ని శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎన్నికల ప్రక్రియను సజావుగా పూర్తి చేయాలన్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన నేపథ్యంలో తక్షణమే కోడ్ అమలులోకి వచ్చిందన్నారు. కమిషనరేట్లో ప్రత్యేకంగా ఎలక్షన్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, అందులో అనుభవజ్ఞులైన అధికారులు, సిబ్బందిని కేటాయించామని తెలిపారు. అంతర్ జిల్లా, అంతర్రాష్ట్ర చెక్పోస్టుల వద్ద వాహనాల తనిఖీ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. గత ఎన్నికల ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎన్నికల నేరస్థులు, రౌడీ షీటర్లను రెవెన్యూ అధికారుల ఎదుట బైండోవర్ చేయాలని సూచించారు.
రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్లొద్దు..
సరైన ఆధారాలు లేకుండా రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ నగదును వెంట తీసుకెళ్లరాదని ప్రజలకు సూచించారు. ఈ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే నగదు మొత్తాన్ని సీజ్ చేయాలని సీపీ సాయిచైతన్య పోలీసులను ఆదేశించారు. నామినేషన్ల స్వీకరణ నుంచి ఎన్నికల నిర్వహణ పూర్తయ్యేవరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి తమ విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలని సూచించారు. సమావేశంలో అదనపు డీసీపీ (అడ్మిన్) జి. బస్వారెడ్డి, నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, బోధన్ ఏసీపీలు రాజా వెంకట్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్, వెంకటేశ్వర్లు, ఎలక్షన్ సెల్ సీఐ వీరయ్య, సీఐలు, ఎస్సైలు, ఐటీ కోర్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.