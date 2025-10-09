కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి
వేల్పూర్: కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని, బాకీ ఉన్న హామీలను కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డు రూపంలో ప్రజలందరికీ చేరవేయాలని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలోని కేసీఆర్ కాలనీలో బుధవారం ఆయన కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డుల పంపిణీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రశాంత్రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన నయవంచక హామీలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డు ఉద్యమాన్ని నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా చేపడుతామని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 420 హామీలను పూర్తిగా మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఓట్లు వేస్తే ఆ ఓట్లు మురిగిపోతాయన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో బాల్కొండ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి