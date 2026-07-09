మహానేతా.. సదాస్మరామి

మహనీయుడు వైఎస్సార్
తుని పట్టణంలోని శ్రీరామ థియేటర్ సెంటర్లో జరిగిన వేడుకల్లో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహానికి వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజా పూలమాల వేసి, నివాళులర్పించారు. కేక్ కట్ చేశారు. స్వీట్లు పంచారు. కోటనందూరు మండలం జగన్నాథపురంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని రాజా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా రాజా మాట్లాడుతూ, రుణమాఫీ, ఉచిత వ్యవసాయ విద్యుత్తో రైతులకు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్తో విద్యార్థులకు, ఇంకా డ్వాక్రా మహిళలకు, అన్ని వర్గాల వారినీ వివిధ సంక్షేమ పథకాలతో ఆదుకున్న మహనీయుడు వైఎస్సార్ అని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఆయన తనయుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి వైపు నడిపించారని గుర్తు చేశారు. ప్రజలిచ్చిన అధికారాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం సొంత ప్రయోజనాలకు వాడుకుంటూ, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తున్న వారిని జైళ్లలో పెడుతోందని దుయ్యబట్టారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ మున్సిపల్ వింగ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రేలంగి రమణాగౌడ్, ఎస్సీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోడపాటి సతీష్, కోటనందూరు ఎంపీపీ లగుడు శ్రీనివాస్, బీసీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి గొర్లి రామచంద్రరావు, రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు బొంగు ఉమారావు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి లాలం బాబ్జీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఫ ఘనంగా వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు
ఫ విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలు
ఫ దివంగత ముఖ్యమంత్రి
సేవలను స్మరించుకున్న ప్రజలు
‘నమస్తే బాబూ, నమస్తే పాపా, నమస్తే అక్కయ్యా, నమస్తే చెల్లెమ్మా’ అంటూ ఆత్మీయంగా పలుకరిస్తూ.. పరిపాలనకు మానవత్వాన్ని జోడించి.. జన సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యమిచ్చి.. అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసి.. అన్నదాతలకు అపర భగీరథుడిగా.. అనారోగ్య పీడితులకు ఆరోగ్యప్రదాతగా.. ప్రజలందరికీ ఆపద్బాంధవుడిగా నిలిచిన దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి సేవలను జిల్లావాసులు స్మరించుకున్నారు. ఆ మహానేత జయంతిని పురస్కరించుకుని బుధవారం ఊరూవాడా వేడుకలు నిర్వహించారు. వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టి.. ఆ మహనీయునిపై తమ ప్రేమను చాటుకుని.. ఘనంగా నివాళి అర్పించారు.
– పిఠాపురం