పెద్దాపురంలో..

నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు ఆధ్వర్యాన సామర్లకోట, పెద్దాపురం పట్టణాలతో పాటు జి.మేడపాడు, వేట్లపాలెం గ్రామాల్లోని వైఎస్సార్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సామర్లకోట జగనన్న కాలనీ వద్ద దొరబాబు కేక్ కట్ చేసి, అందరికీ పంచారు. సామర్లకోట సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో రోగులకు పండ్లు, రొట్టెలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నెక్కంటి సాయి ప్రసాద్, బీసీ అయ్యరక సంఘం అధ్యక్షుడు ఆవాల లక్ష్మీనారాయణ, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు గోపు మురళి, సహాయ కార్యదర్శులు ఉబా జాన్ మోజెస్, నరాలశెట్టి త్రినాథ్, జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు గవరసాన సూరిబాబు, రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ విభాగం కార్యదర్శి మడికి మేరీ సోనియా తదితరులు పాల్గొన్నారు.