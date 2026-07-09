అక్రమ తవ్వకాలకు బ్రేక్‌

సామర్లకోట: పెద్దాపురం పట్టణం కట్టమూరు పుంత రోడ్డులోని పెద్దరాజు చెరువులో గ్రావెల్ అక్రమ తవ్వకాలను వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు బుధవారం అడ్డుకున్నారు. పెద్దాపురంలో జరిగిన దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న పార్టీ నాయకులు.. ఈ అక్రమ తవ్వకాల అంశాన్ని పార్టీ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. చెరువు అక్రమ తవ్వకంపై తహసీల్దార్కు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని కట్టమూరుకు చెందిన రైతు బి.గంగాధర్ చెప్పారు. దీంతో, దొరబాబు ఆధ్వర్యాన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దరాజు చెరువును పరిశీలించారు. అప్పటికే 20 నుంచి 30 అడుగుల లోతు వరకు చెరువులో మట్టి తవ్వేసినట్లు గుర్తించారు. దీని వలన తమతో పాటు పశువులు ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశం ఉందని రైతులు చెప్పారు. చెరువును లోతుగా తవ్వేయడంతో ఆయకట్టులోని 1,200 ఎకరాల పొలాలకు నీరందే అవకాశం ఉండదని వివరించారు.
రూ.కోట్లలో దోపిడీ
ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలు గ్రావెల్ తవ్వకాలను అడ్డుకుని, అనుమతులు చూపించాలని తవ్వకందార్లను నిలదీశారు. వారి నుంచి ఎటువంటి సమాధానమూ లేకపోవడంతో పెద్దాపురం ఆర్డీఓ, మైనింగ్ అధికారులతో దొరబాబు ఫోనులో మాట్లాడారు. ఎటువంటి అనుమతులూ లేకుండా సుమారు 4 నెలల నుంచి అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడుతూ, రూ.కోట్లలో దోచుకుంటున్నా అధికారులకు కనిపించడం లేదా అని ప్రశ్నించారు. తాము చెరువును పరిశీలించే సమయానికే చెరువులో 2 పొక్లెయిన్లు, 5 టిప్పర్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. దీని ప్రకారం రోజుకు 100 టిప్పర్ల వరకూ గ్రావెల్ను తరలించుకుపోతున్నట్లు అర్థమవుతోందని అన్నారు. ఒక్కో టిప్పరు గ్రావెల్ను రూ.7 వేలకు అమ్ముకుంటున్నారని, దీనిపై అధికారులు విచారణ జరిపి, అక్రమంగా మింగిన సొమ్మును రికవరీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తాను ఎంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప ప్రతిసారీ చెప్పుకొంటున్నారని, అభివృద్ధి అంటే గ్రావెల్ అక్రమ తవ్వకాలా అని ప్రశ్నించారు. ఈ అక్రమ తవ్వకాలు ఇరిగేషన్ అధికారి, ఎమ్మెల్యే బంధువు కనుసన్నల్లోనే జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. చెరువులో పూడిక తీయడానికి మే 10వ తేదీ వరకూ మాత్రమే అనుమతి ఉండగా.. తవ్వకాలు ఆపకుండా జోరుగా కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు. అక్రమ తవ్వకాలను నిలుపు చేయకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామంటూ, చెరువు వద్ద టెంటు వేసి దొరబాబు తదితరులు ధర్నాకు ఉపక్రమించారు. దీంతో, అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
దిగి వచ్చిన అధికారి
విషయం తెలుసుకున్న ఇరిగేషన్ ఏఈ నిమ్మకాయల శ్రీనివాసరావు చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు. అనుమతి పూర్తయినప్పటికీ తవ్వకాలు జరుగుతున్న విషయం తనకు తెలియదని చెప్పారు. అక్రమ తవ్వకాలపై మైనింగ్ అధికారులతో సర్వే చేయించి రికవరీ చేయిస్తామని అన్నారు. అయితే, మైనింగ్ అధికారులు వచ్చేంత వరకూ తాము కదిలేది లేదని దొరబాబు స్పష్టం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ చెరువు వద్దనే బైఠాయించారు. చివరకు రెవెన్యూ అధికారులు రంగంలోకి దిగి, 13 టిప్పర్లను, 2 పొక్లెయిన్లను సీజ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నెక్కంటి సాయిప్రసాద్, బీసీ అయ్యరక సంఘం అధ్యక్షుడు ఆవాల లక్ష్మీనారాయణ, రాష్ట్ర ఎగ్జిక్యూటివ్ సభ్యుడు గోపు మురళి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బండారు వీరబాబు, పెద్దాపురం నియోజకవర్గ ప్రచార కమిటీ అధ్యక్షుడు వేమన దొరబాబు, నాయకులు ఉబా జాన్మోజెస్, నేతల హరిబాబు, లింగం శివప్రసాద్, పాగా సురేష్, ఇరుసుమళ్ల సాయి, గవరసాన సూరిబాబు, రంగనాథం శ్రీనివాసరావు, గోలి రామారావు, పెద్దాపురం వైస్ ఎంపీపీ మిరియాల లోవరాజు, సామర్లకోట బూత్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మాగాపు గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఫ అడ్డుకున్న వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు
ఫ కట్టమూరు పెద్దరాజు చెరువులో
దొరబాబు తదితరుల ధర్నా
ఫ దిగి వచ్చిన అధికారులు
ఫ 13 టిప్పర్లు, 2 పొక్లెయిన్ల సీజ్