మంగళవారం శ్రీ 23 శ్రీ సెప్టెంబర్ శ్రీ 2025
● ఓం బాలాయై నమః
● దసరా వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం
● తొలి రోజున బాలాత్రిపురసుందరిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు
అన్నవరం: శరన్నవరాత్ర ఉత్సవాలు సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని పలు ఆలయాలకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి, వివిధ అవతారాల్లో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రత్నగిరిపై సత్యదేవుని ఆలయంలో పండితులు ఉదయం 9 గంటలకు కలశ స్థాపన చేసి దసరా వేడుకలకు అంకురార్పణ చేశారు. అంతకుముందు అనివేటి మండపంలో స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా దసరా తొమ్మిది రోజులూ ప్రత్యేక పూజలు, ఇతర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించే 44 మంది రుత్విక్కులు, 16 మంది అర్చకులకు దేవస్థానం ఈఓ వీర్ల సుబ్బారావు దీక్షా వస్త్రాలు అందజేశారు. అనంతరం దర్బారు మండపంలో కలశ స్థాపన, రుత్విక్ వరుణలు, మండపారాధన నిర్వహించారు. ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకూ రుత్విక్కులు శ్రీసూక్త, పురుషసూక్త, మన్యుసూక్త, లలితా, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలు చేశారు. లింగార్చన, నవావరణార్చన, సూర్య నమస్కారాలు నిర్వహించారు. బాల, సువాసిని పూజలు చేశారు. యంత్రాలయంలోని శ్రీ మహా వైకుంఠ నారాయణ విభూతి యంత్రానికి కూడా పూజలు నిర్వహించారు. రుద్రాభిషేకం చేశారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి సత్యదేవుని ప్రధానాలయంతో పాటు, వనదుర్గ, కనకదుర్గ అమ్మ వార్ల ఆలయాల్లో లక్ష కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు. దసరా ఉత్సవాల తొలి రోజున వనదుర్గ, కనకదుర్గ అమ్మవార్లను బాలాత్రిపురసుందరిగా అలంకరించి పూజించారు. వనదుర్గ, కనకదుర్గమ్మ వారి ఆల యాలను సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు.
సామర్లకోట: పంచారామ క్షేత్రమైన సామర్లకోట బాలాత్రిపురసుందరి సమేత కుమారారామ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా అమ్మవారు బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవి స్వరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అమ్మవారిని బంగారు కిరీటం, బంగారు ఆభరణాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు.
తుని రూరల్: లోవ దేవస్థానంలో కొలువై ఉన్న తలుపులమ్మ అమ్మవారిని బాలాత్రిపురసుందరీదేవిగా అలంకరించి, భక్తులకు దర్శనం కల్పించినట్టు ఈఓ పెన్మెత్స విశ్వనాథరాజు తెలిపారు.