 పరిహారం పెంచడంతో.. | - | Sakshi
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పరిహారం పెంచడంతో..

Oct 7 2026 1:28 AM | Updated on Oct 7 2026 1:28 AM

మా అన్నదమ్ములకు మల్లమ్మకుంట రిజర్వాయర్‌ నిర్మించే చోట వ్యవసాయ భూమి ఉంది. గతంలో ఇచ్చినట్లుగా తక్కువ ధర ఇస్తారన్న ఉద్దేశంతో మా భూములు ఇవ్వమని చెప్పాం. కానీ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఇచ్చినట్లుగా పరిహారం ఇస్తామనడంతో ఇప్పుడు భూములు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించాం.

– గట్టన్న, రైతు, తనగల

నాలుగు ఎకరాలు పోయింది..

నాకున్న నాలుగు ఎకరాలు రిజర్వాయర్‌ కోసం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తున్న పరిహారం సంతృప్తిగా ఉండటంతో అంగీకారం తెలిపాం. దీంతోపాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. ఇక మా పరిహారంతోపాటు రిజర్వాయర్‌ పనులు త్వరగా చేస్తే బాగుంటుంది. – మద్దిలేటి, రైతు, తనగల

సీఎంతో చర్చించి..

తుమ్మిళ్ల ప్రాజెక్టుకు ప్రాణం పోసేది మల్లమ్మకుంట రిజర్వాయర్‌. దీని కోసం భూములు కోల్పోయే రైతులకు పరిహారం విషయంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్‌కుమార్‌ సీఎంతో చర్చించి.. రూ.20 లక్షల పరిహారం, అదనపు ప్రయోజనాలు అందించేందుకు ఒప్పించడంతో రైతులు అంగీకారం తెలిపారు.

– సీతారామిరెడ్డి, ఆర్డీఎస్‌ మాజీ చైర్మన్‌

రైతులకు అనుకూలంగా..

డిగడ్డలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి వివరించా. దీంతో కొడంగల్‌లో ఇచ్చిన విధంగా రూ.20 లక్షల పరిహారంతోపాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, అదనంగా కోల్పోతున్న వాటిని పరిహారం, కుల వృత్తులకు చేయూత ఇచ్చేలా వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. నా సొంత గడ్డపై రైతులకు న్యాయం చేయాలనేదే ఆశయం. – సంపత్‌కుమార్‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే

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