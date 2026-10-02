ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై గళమెత్తాలి

అయిజ: కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు చేసిన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై గళమెత్తాలని బీజేపీ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ కన్వీనర్ రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు. అయిజలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మంగళవారం బీజేపీ నాయకులు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ అర్హులైన ప్రతి పట్టభద్రుడిని ఓటరుగా నమోదు చేయాలన్నారు. బూత్ లెవల్ నుంచే బలమైన కార్యాచరణ రూపొందించేందుకు పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. విద్యావంతుల్లో బీజేపీకి బలమైన మద్దతు ఉందన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బీజేపీ పూర్తి ఐక్యతతో, సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటుందని చెప్పారు. పార్టీ ఎవరిని అభ్యర్థిగా ప్రకటించినా శ్రేణులంతా ఏకతాటిపై నడిచి గెలుపు కోసం అంకితభావంతో పనిచేయాలని కోరారు. రెండు స్థానాల్లోనూ బీజేపీ ఘన విజయం సాధిస్తుందనే విశ్వాసం ఉందన్నారు. పట్టభద్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు మేధావులు మందుకొచ్చి తమ గళాన్ని బలంగా వినిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కేకే రెడ్డి, జిల్లా కౌన్సిల్ మెంబర్ ప్రదీప్కుమార్, మండల అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు గోపాలకృష్ణ, మహేష్, పట్టణ అధ్యక్షుడు నర్సింహ తదితరులు పాల్గొన్నారు.