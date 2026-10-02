వీరభద్ర.. మంగళం

మహబూబ్నగర్ రూరల్: మన్యంకొండ శ్రీ లక్ష్మీవేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆవరణలోని క్షేత్రపాలకుడు శ్రీ వీరభద్రస్వామి అగ్నిగుండం కార్యక్రమం మంగళవారం తెల్లవారుజామున వైభవంగా నిర్వహించారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ నందికోళ్లు, ఖడ్గాలు ప్రదర్శించారు. అనంతరం ఉత్సవ విగ్రహాన్ని దేవస్థానం నుంచి కోనేరు వద్దకు తీసుకెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి సన్నాయి వాయిద్యాల మధ్య మంగళహారతులతో ఊరేగింపుగా అగ్నిగుండం వద్దకు తీసుకొచ్చారు. భక్తులు కోనేరులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి తడిబట్టలతో అగ్నిగుండం వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక పూజల అనంతరం కణకణమండే అగ్నిగుండంపై నడిచి భక్తిని చాటుకున్నారు. అనంతరం మహామంగళహారతి, గురుస్వాములకు ప్రత్యేక హారతి నిర్వహించారు. స్వామివారికి అభిషేకం, అర్చనలు చేసి, శ్రీ ఈశ్వర వీరప్పయ్యస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడంతో ఉత్సవాలు ముగిశాయి. కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్ అళహరి మధుసూదన్కుమార్, ఈఓ శ్రీనివాసరాజు, పాలక మండలి సభ్యులు, అర్చకులు పాల్గొన్నారు.
● మన్యంకొండలో వైభవంగా అగ్నిగుండం