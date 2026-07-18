● ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు
భూపాలపల్లి రూరల్: ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందిన అనంతరం అధిక వైద్య ఖర్చులతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ఎంతో అండగా నిలుస్తోందని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు అన్నారు. ఆదివారం జిల్లాకేంద్రంలోని మంజూర్నగర్ ఎమెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలోని వివిధ మండలాలకు చెందిన 254 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.96 లక్షల 17 వేల విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో లేని చికిత్సల కోసం ఖర్చులు చేసిన పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ నిధి ద్వారా ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తోందన్నారు. పేద ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. విద్య, వైద్య రంగాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తోందని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ బుర్ర కొమురయ్య, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పాల్గొన్నారు.