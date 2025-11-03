అభివృద్ధే ప్రభుత్వ లక్ష్యం
గణపురం: భూపాలపల్లి అభివృద్ధే లక్ష్యంగా నిరంతరం పని చేస్తానని ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు అన్నారు. ఆదివారం గణపురం మండలకేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణలో నూతన ప్రహరీ నిర్మాణంతో పాటు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ, ఎస్పీ కిరణ్ ఖరేతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలు, అధికారుల సహకారంతో నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు. గాంధీనగర్ నుంచి జంగాలపల్లి వరకు రూ.20 కోట్లతో రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చేపట్టినట్లు తెలి పారు. మండలకేంద్రంలో హనుమాన్ గుడి నుంచి కొత్తపల్లి వరకు రూ.18 కోట్ల సీడీఎఫ్ నిధులతో పాటు కేంద్రం నిధులతో డబుల్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించామన్నారు. గణపసముద్రం చెరువు, కోటగుళ్లు, రెడ్డి గుడిని టూరిజం హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి పనులు ప్రారంభమయ్యాయన్నా రు. గణపసముద్రం చెరువు కట్ట మీద కాటేజీల నిర్మాణం జరుగుతున్నాయన్నారు. గణపురం పో లీస్స్టేషన్ ఆవరణలో 2 ఎకరాల స్థలంలో నూతన పోలీస్ క్వార్టర్స్ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ సంపత్ రావు, సీఐ కరుణా కర్ రావు, ఎస్.అశోక్ అధికారులు ఉన్నారు.
ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు