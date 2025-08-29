కేయూ పరిధి పరీక్షలు వాయిదా
కేయూ క్యాంపస్: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కేయూ పరిధిలో ఉమ్మడి వరంగల్, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఈనెల 28, 29 తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్న పరీక్షలు వాయిదా వేసినట్లు గురువారం పరీక్షల నియంత్రణాధికారి కె.రాజేందర్ తెలిపారు. కేయూ పరిధి బీఫార్మసీ నాలుగో సెమిస్టర్ పరీక్షలు, ఎల్ఎల్బీ మూడేళ్ల కోర్సు రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షలు, ఎల్ఎల్బీ ఐదేళ్ల ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్షలు, ఎంఈడీ మొదటి సంవత్సరం రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షలు వాయిదా వేసినట్లు తెలిపారు. దూరవిద్య డిగ్రీ ఇయర్ వైజ్ స్కీం మొదటి, ద్వితీయ, తృతీయ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పరీక్షలు సైతం వాయిదా వేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈనెల 30 నుంచి ఆయా కోర్సుల పరీక్షలు టైంటేబుల్ ప్రకారమే యథావిఽధిగా జరగుతాయని తె లిపారు. ఈనెల 28, 29 తేదీల్లో జరగాల్సి ఉండగా.. వాయిదాపడిన పరీక్షలు మళ్లీ ఎప్పుడు నిర్వస్తారనేది తర్వాత ప్రకటిస్తామన్నారు.
భూపాలపల్లి: జిల్లాలోని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్లు, పోలింగ్ కేంద్రాల డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ను అధికారులు గురువారం వెల్లడించారు. జిల్లాలోని 12 మండలాల్లో 248 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా 2,102 వార్డులకు 2,102 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 248 జీపీల్లో మొత్తం 3,02,147 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు. నేడు(శుక్రవారం) రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశమై, 30వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించి, వచ్చే నెల 2వ తేదీన పోలింగ్ కేంద్రాలు, ఓటర్ల తుది జాబితాను అధికారులు వెల్లడించనున్నారు.
భూపాలపల్లి అర్బన్: ఐటీఐ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తుల గడువును ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు స్థానిక ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ప్రిన్సిపల్, జిల్లా కన్వీనర్ జుమ్లా గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఎన్సీవీటీ కోర్సులలో ప్రవేశాలకు వాక్ ఇన్ అడ్మిషన్స్ కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
కాటారం: ప్రభుత్వం ఐటీఐ ద్వారా నూతనంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఏటీసీ కోర్సుల ద్వారా యువతకు మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభించి ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని కాటారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ పంతకాని తిరుమల అన్నారు. మండలకేంద్రంలో నిర్మించిన ఏటీసీ సెంటర్ను గురువారం ఆమె సందర్శించారు. కోర్సుల వివరాలు, కాల వ్యవధి, మిషనరీ గురించి తెలుసుకున్నారు. ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్, సిబ్బందితో సమావేశమై కోర్సుల్లో ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల వివరాలపై చర్చించి రెండు రోజుల్లో సీట్లు భర్తీచేయాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్పర్సన్ తిరుమల మాట్లాడుతూ మారుమూల గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా మంత్రి శ్రీధర్బాబు కాటారంలో ఏటీసీ టెక్నాలజీ కోర్సులు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారని తెలిపారు. నిరుద్యోగ యువత ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
భూపాలపల్లి అర్బన్: తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం(టీబీజీకేఎస్) ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఏరియాలోని అన్ని గనులపై నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాలను గని మేనేజర్లు అందించారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాస్తవ లాభాలు ప్రకటించాలని, కార్మికులు 35శాతం వాటా చెల్లించాలని కోరారు. ఆదాయ పన్ను రద్దు చేయాలని, మెడికల్ ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసిన డిపెండెంట్లకు వెంటనే నియమాక పత్రాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. సింగరేణి నూతన గనులు వేలంపాటతో సంబంధం లేకుండా కేటాయించాలని, ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయాలనే కోరారు.