వాతావరణం
ఉదయం నుంచి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు తేలికపాటి చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇళ్లలోకి చేరిన వరదనీరు
కాటారం: కాటారం, మహాముత్తారం మండలాల్లో బుధవారం, గురువారం వర్షం దంచికొట్టింది. కాటారం మండల కేంద్రం, గారెపల్లితో పాటు లోతట్టు గ్రామాల్లోని పలువురి ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. ఇంట్లో సామగ్రి పూర్తిగా తడిచిపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పత్తి, వరి పంటలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. మహాముత్తారం మండలంలోని పెగడపల్లి, కేశవపూర్ మధ్య గల పెద్దవాగు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి కనుకునూరుకు చెందిన రమేశ్ కాటారం నుంచి ద్విచక్ర వాహనంపై ఇంటికి వెళ్తూ పెద్దవాగు కాజ్వే దాటడానికి ప్రయత్నించాడు. వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో ద్విచక్రం వాహనంతో సహా రమేశ్ కొట్టుకుపోయి కాజ్వే పై ఉన్న పిల్లర్లకు తట్టుకొని ఆగాడు. కేకలు వేయడంతో అటువైపుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తాడు సహాయంతో రమేశ్ను బయటకు లాగడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. పోచంపల్లి గ్రామంలో పోగినాయక్ అనే రైతుకు చెందిన ఎద్దు పిడుగుపాటుతో మృతి చెందింది. బోర్లగూడెంలో చేలలోని వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పెద్దవాగు దాటకుండా అధికారులు అడ్డుగా ట్రాక్టర్, బారికేడ్లు నిలిపి రాకపోకలను నియంత్రించారు.