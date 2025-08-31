జగిత్యాల
30.0/23.0
7
గరిష్టం/కనిష్టం
శాంతించని గోదావరి
ధర్మపురి/సారంగాపూర్: గోదావరి శాంతించలేదు. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ఎస్సారెస్పీ, కడెం నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ధర్మపురిలో పుష్కరఘాట్లు మునిగిపోయాయి. కమ్మునూర్ వద్ద శివాలయాన్ని చుట్టుముట్టింది.
వాతావరణం
ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. కొన్నిచోట్ల చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గణేశ్ మండపాల సందర్శన
జగిత్యాలక్రైం/కోరుట్ల:జిల్లాకేంద్రంతోపాటు కోరుట్లలోని గణేశ్ మండపాలను ఎస్పీ అశోక్కుమార్ సందర్శించారు. డీఎస్పీ రఘుచందర్, ఎస్బీ సీఐ ఆరీఫ్ అలీఖాన్, పట్టణ సీఐ కరుణాకర్, కోరుట్ల సీఐ సురేష్బాబు ఉన్నారు.
ఆదివారం శ్రీ 31 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2025