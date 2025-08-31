వైఎస్సార్ హయాంలోనే ఆంగ్లమాధ్యమం
జగిత్యాలరూరల్: వైఎస్సార్ పాలనలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్లమాధ్యమంలో విద్యాబోధన ప్రారంభమైందని మాజీమంత్రి జీవన్రెడ్డి అన్నారు. జగిత్యాల రూరల్ మండలం పొరండ్ల జెడ్పీ పాఠశాలలో 2024–25లో పదో తరగతిలో 515 మార్కులకుపైగా సాధించిన 21 మంది విద్యార్థులకు గ్రామ తాజా మాజీ సర్పంచ్ పొగళ్ల సంధ్యారాణి, శ్రీనివాస్రెడ్డి ఒక్కొక్కరికి రూ.5116 చొప్పున రూ.1,05,336 జీవన్రెడ్డి చేతులమీదుగా విద్యార్థులకు అందించారు. ప్రైవేటుకు ధీటుగా ప్రభుత్వ స్కూళ్ల విద్యార్థులు ఎక్కువ మార్కులు సాధించారని గుర్తు చేశారు. హెచ్ఎం మురళీమనోహరచారి, పౌలస్తేశ్వర ఆలయ మాజీ చైర్మన్ మర్రిపల్లి కొండాల్రావు, ప్రైమరీ స్కూల్ హెచ్ఎం సుజాత, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
రోడ్ల మరమ్మతు యుద్ధప్రతిపాదికన చేపడతాం
రాయికల్: వర్షాలకు ధ్వంసమైన రోడ్లు, కల్వర్టుల నిర్మాణ పనులను యుద్ధప్రతిపాదికన మరమ్మతు చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటామని జీవన్రెడ్డి తెలిపారు. మండలంలో ధ్వంసమైన రోడ్లు, కల్వర్టును పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారులకు నివేదించి ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తామన్నారు. బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గోపి రాజిరెడ్డి, నాయకులు మహేందర్గౌడ్, బెక్కం తిరుపతి, మండ రమేశ్, చింతలపల్లి గంగారెడ్డి, కొయ్యడి మహిపాల్రెడ్డి, ఏలేటి రాజేందర్రెడ్డి, తిరుపతి, సురేశ్, లక్ష్మణ్, సాగర్ పాల్గొన్నారు.
డబుల్ ఇళ్ల ఎంపికలో వివక్ష దురదృష్టకరం
జగిత్యాలటౌన్: డబుల్ ఇళ్ల ఎంపికలో వివక్ష దురదృష్టకరమని జీవన్రెడ్డి అన్నారు. నూకపల్లిలో మిగిలిపోయిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల జాబితాను బల్దియా అధికారులు ప్రదర్శించారు. ఇళ్లురాని పలువురు జీవన్రెడ్డిని కలిసి న్యాయం చేయాలని కోరారు. స్పందించిన ఆయన కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. అర్హులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.