వృద్ధులు న్యాయ సేవ కేంద్రాన్ని వినియోగించుకోవాలి
రాయికల్: వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్న వృద్ధులు న్యాయ సేవకేంద్రాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీనియర్ సివిల్ జడ్జి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ కోరారు. మండలంలోని ఇటిక్యాలలోగల నివేదిత వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధుల కోసం న్యాయ సేవ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. వృద్ధులకు ఉచితంగా న్యాయ సేవలు అందించేందుకు వారానికోసారి న్యాయవాదులు వృద్ధాశ్రమాన్ని సందర్శించి వారి సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తామని తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ బాధ్యత తప్పనిసరిగా వారసులే తీసుకోవాలని, లేకుంటే చట్టపరమైన శిక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో రెండో తరగతి న్యాయమూర్తులు గంప కరుణాకర్, ఏజీపీ ఓంప్రకాశ్, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ చంద్రమోహన్, విజయ్కృష్ణ, ఏపీపీ బిట్ల నర్సయ్య, ప్యానల్ అడ్వకేట్ గోనె భూమేశ్వర్, పారిపల్లి లక్ష్మీనర్సయ్య, గంగరాజం పాల్గొన్నారు.