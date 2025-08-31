భూ భారతి దరఖాస్తులు త్వరగా పరిష్కరించాలి
కథలాపూర్: భూ భారతికి వచ్చిన దరఖాస్తులను త్వరగా పరిష్కరించాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ బీఎస్.లత రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రికార్డులు పరిశీలించారు. మండలంలో 941 మంది రైతులు వివిధ సమస్యలపై దరఖాస్తులు చేసుకున్నారని, అందులో ఎన్ని పరిష్కరించారని అడిగి తెలుసుకున్నారు. దరఖాస్తులపై క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపట్టి అర్హులకు న్యాయం చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుట్ల ఆర్డీవో జీవాకర్రెడ్డి, తహసీల్దార్ వినోద్, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్గౌడ్, ఆర్ఐ నాగేశ్ పాల్గొన్నారు.