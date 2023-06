బైడెన్‌ కుమారుడికి జైలు శిక్ష!.. నేరం అంగీకరించిన హంటర్‌ బైడెన్‌

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ కుమారుడు హంటర్‌ బైడెన్‌(53) తనపై నమోదైన రెండు కేసుల్లో నేరం అంగీకరించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. కాగా, ఆయనపై ఆదాయ పన్ను ఎగవేతతోపాటు అక్రమంగా ఆయుధాన్ని కలిగి ఉన్నారనే అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ నేరాలను ఒప్పుకున్నారు.

ఇందుకు సంబంధించిన కేసుల్లో న్యాయశాఖతో ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ డెలావెర్‌లోని యూఎస్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలైంది. దీనిపై ఫెడరల్‌ జడ్జి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది. అధ్యక్ష ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ హంటర్‌ బైడెన్‌ తాజా నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. దీంతో, బైడెన్‌కు ఇది ఎదురుదెబ్బ అని పొలిటికల్‌ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు దీన్ని అనుకూలంగా తీసుకున్న ప్రత్యర్థి పార్టీ బైడెన్‌ సర్కార్‌పై తీవ్ర విమర్శలకు దిగింది.

వివరాల ప్రకారం.. హంటర్‌ బైడెన్‌కు ఇతర దేశాల నుంచి చెల్లింపులు జరిగాయనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. 2018లో డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలోనే అధికారులు దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్రమంగా ఆయుధాన్ని కలిగి ఉన్నారని మరో కేసు నమోదయ్యింది. 2018లో ఖరీదు చేసిన ఓ ఆయుధానికి సంబంధించ ఆయన సమాచారం ఇవ్వలేదు. కాగా, ఈ రెండు కేసుల్లోనూ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఒకవేళ అవి నిరూపితమైతే పదేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. ఇక.. హంటర్‌ బైడెన్‌ వ్యవహారంపై వైట్‌హౌస్‌ కూడా స్పందించింది. జో బైడెన్‌ దంపతులు తమ కుమారుడిని ఎంతో ప్రేమిస్తారని.. తన జీవితాన్ని పునర్మించుకునే సమయంలో హంటర్‌కు తోడుగా నిలుస్తారని వైట్‌హౌస్ అధికార ప్రతినిధి ఇయాన్‌ శామ్స్‌ వెల్లడించారు.

