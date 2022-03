కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా బలగాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రష్యా బాంబుల దాడి కారణంగా ఉక్రెయిన్‌ పౌరులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే పలు నగరాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించిన రష్యా సైన‍్యం.. తాజాగా మరో ప్రధాన నగరమైన ఖేర్సన్‌ను గురువారం ఉదయం స‍్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ మేరకు ఉక్రెయిన్ అధికారులు సైతం ధ్రువీకరించినట్టు ఏఎఫ్‌పీ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ ట‍్విట్టర్‌ ఖాతాలో పేర్కొంది.

కాగా, ఉక్రెయిన్‌కు ఖేర్సన్‌ నల్లసముద్రంలో వ్యూహాత్మంగా ఎంతో ప్రా‍ముఖ్యత ఉన్న పోర్టు సిటీ. మరోవైపు కీవ్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశ్యంతో రష్యా బలగాలు ముందుకు సాగుతుండగా ఉక్రెయిన్‌ సైన్యం ఎదురుదాడి చేస్తోంది. దీంతో వారి మధ్య భీకరపోరు నడుస్తోంది. కీవ్​ లక్ష్యంగా దూసుకెళ్తున్న రష్యా సైన్యం స్థానిక మెట్రోస్టేషన్​ సమీపంలో భారీ పేలుళ్లకు పాల్పడింది. మరోవైపు, గురువారం ఉదయం కీవ్​లోని డ్రుజ్బీ నరోదివ్​ మెట్రో స్టేషన్​ సమీపంలో రెండు పేలుడు ఘటనలు జరిగినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థ తెలిపింది.

DEMORALISED RUSSIAN SOLDIERS EXPOSE PSYCHO PUTIN'S POINTLESS MURDEROUS CAMPAIGN, SABOTAGE THEIR OWN VEHICLES

Plagued by poor morale and fuel and food shortages, some Russian troops in Ukraine have surrendered en masse or sabotaged their own vehicles to avoid fighting. pic.twitter.com/3RasPwhSlj

— Andy (@FightTheBigots) March 2, 2022