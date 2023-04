సమాజంలో మహిళ దుస్థితి గురించి తెలిసిందే. ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒకచోట బాధిత మహిళ ఉంటూనే ఉంది. ఇంతవరకు మహిళ ఒంటిరిగా ఉంటేనో లేక ఒంటిరిగా బయటకు వస్తేనో అత్యాచారాలకు గురవుతున్నారనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడూ చనిపోయిన కూడా.. మహిళలు అత్యాచారాలకు గురవుతున్నారని వింటుంటే జుగుప్సకరంగా ఉంది. దీన్ని చూస్తే ఏం సమాజంలో బతుకుతున్నామన్నంతా అసహ్యం వేస్తుంది. యావత్తు ప్రపంచం దిగ్బ్రాంతి చెందడమే గాక సిగ్గుతో తలదించుకునే దారుణం పాక్‌లో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల్లోకెళ్తే..పాకిస్తాన్‌లో తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెల సమాధులకు తాళాలు వేసుకుని రక్షించుకుంటున్నారు. కొంతమంది కామాంధులు చనిపోయిన మహిళలను కూడా వదలేడం లేదని వాటిని అపవిత్రం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. తమ ప్రియమైన వారిని రక్షించుకునేందుకు ఇలా చేయక తప్పడం లేదంటున్నారు అక్కడి ప్రజలు. బురఖా ధరించకపోవడం వల్లే అత్యాచారానికి గురవుతున్నారని ఆక్రోశించిన నాటి పెద్దలు నేడు జరుగుతున్న దారుణాలకి ఏమని సమాధానం చెబుతారంటూ ప్రజలు ఆక్రోశిస్తున్నారు.

అంతేగాదు కరాచీలోని ఉత్తర నజీమాబాద్‌కు చెందిన ముహమ్మద్ రిజ్వాన్ అనే గ్రేవ్ కీపర్ 48 మహిళా శవాలపై అత్యాచారం చేసినట్లు ఒప్పుకోవడంతో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. దీంతో ప్రజల్లో ఈ ఘటనలపై తీవ్ర ఆందోళన చెంది ఇలా రక్షించుకునేందుకు తపిస్తున్నారు. ఇలాంటి దారుణాలకు పాల్పడేవారిపై పోలీసులు నెక్రోఫిలియా పేరుతో కేసు నమోదు చేస్తారు.

2011లో పాక్‌లో దీనికి సంబంధించి తొలి నెక్రోఫిలియా కేసు నమోదైందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి మహిళా మృతదేహాలను వెలికితీసి అత్యాచారాలకు పాల్పడిన పలు ఘటనలు వెల్లువలా బయటకు వచ్చాయి. దీంతో అక్కడి ప్రజలకు వారి కుమార్తెలను బతికుండగానే కాదు చనిపోయినా కూడా రక్షించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది.

