అమెరికాలో కాల్పులు నలుగురు భారతీయులు మృతి

అమెరికాలో దారుణం జరిగింది. కుటుంబ కలహాలతో ఒక వ్యక్తి తన భార్యతో పాటు మరో ముగ్గురు ఆమె తరపు బంధువులను కాల్చిచంపాడు. అయితే ఆ ప్రమాద ఘటన నుంచి వారి పిల్లలు తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ప్రమద వివరాలు తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు..
అమెరికా జార్జియా రాష్ట్రంలో లారెన్స్ విల్లే నగరంలో నివసిస్తున్న ఓ భారత సంతతి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. శుక్రవారం ఉదయం విజయ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి తన భార్య మీను దోర్గాపై కాల్పులు జరిపారు. ఆమెతో పాటు తన బంధువులైన గౌరవ్ కుమార్, నిధిచందర్, హరీశ్ చందర్ అనే వ్యక్తులపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు.
కాగా ప్రమాద సమయంలో వారి పిల్లలు ఘటనా స్థలంలోనే ఉన్నారు. కాల్పుల ఘటనకు భయపడి తలదాచుకొని 911 కాల్ చేయగా పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఈ ఘటన పై అట్లాంటాలోని భారత కన్సల్టీ జనరల్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రమాదం జరగడం చాలా దారుణమని తెలిపింది. బాధితుల కుటుంబానికి తగిన సహాయం అందిస్తామని తెలిపింది.