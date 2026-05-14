 వందేళ్లు బతికే ఫార్ములా దొరికేసిందోచ్‌! | Ikaria shows us: Live slowly live fully | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వందేళ్లు బతికే ఫార్ములా దొరికేసిందోచ్‌!

May 14 2026 11:26 AM | Updated on May 14 2026 11:26 AM

Ikaria shows us: Live slowly live fully

ఒత్తిడి లేకుండా వందేళ్లు బతికేయాలని అందరికీ ఉంటుంది. కానీ ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అదెలా సాధ్యం?. ఓవైపు మనిషి ఆయుష్షు పెంచుకునే దిశగా ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు.. ఎక్కడో ఓ చిన్న ద్వీపంలో జనం మాత్రం చావును చెంతకు రానీయకుండా వందేళ్లు హాయిగా బతికేస్తున్నారు. అదెలా సాధ్యం? వాళ్లేం తింటున్నారు? అలా ఎలా బతికేస్తున్నారా? ఆ ఫార్ములా ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా?.. 

గ్రీస్‌లోని చిన్న ద్వీపం ఇకారియా ప్రపంచంలోని ఐదు “బ్లూ జోన్ల”లో ఒకటి. బ్లూ జోన్లు అంటే.. ప్రపంచంలో ఎక్కువకాలం ఆరోగ్యంగా జీవించే ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతాలు. ఇకారియా జనాభా 9 వేలే!. అయితే ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు 100 ఏళ్ల దాకా జీవిస్తారు. ఇకారియన్లు తినే ఆహారం ప్రధానంగా మెడిటరేనియన్ డైట్. కూరగాయలు, పప్పులు, ఆలివ్ ఆయిల్, తక్కువ మాంసం, ఎక్కువగా చేపలు. అయితే వాళ్ల దీర్ఘాయువుకి కేవలం ఆహారపు అలవాట్లే కారణం అనుకుంటే పొరపాటే. వారి ప్రత్యేకమైన జీవనశైలే ఆ ఆయుష్షుకు అసలు రహస్యం.

అక్కడి ప్రజలు సమాజంతో బలమైన అనుబంధం కలిగి ఉంటారు. గ్రామాల్లో అందరూ ఒకరినొకరు తెలుసుకుంటారు, తరచూ కలుస్తారు, పండుగలు జరుపుకుంటారు. ఈ సామాజిక బంధం వారికి మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. అన్నింటికీ మించి ఒత్తిళ్లకు దూరంగా “నిదానమే ప్రధానం” అనే మంత్రంతో జీవిస్తారు వాళ్లు. 

ఉదయం లేవడం, పనులు చేయడం, భోజనం, నిద్ర.. ఇవన్నీ ఇకారియా ప్రజల విషయంలో చాలా నిదానంగా, ఒత్తిడి లేకుండా సాగుతాయి. ఇకారియన్లు మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి (siesta) తీసుకుంటారు. రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేసి అయినవాళ్లతో సరదాగా గడుపుతారు. వారి జీవనశైలి “స్లో లివింగ్” అంటే.. తొందరపాటు లేకుండా, ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ జీవించడం. అదే సమయంలో, వారు ప్రకృతితో దగ్గరగా ఉంటారు. తోటల్లో కూరగాయలు పండించడం, నడకలు, శారీరక శ్రమ.. వారి రోజువారీ జీవితంలో భాగం. ఇది వాళ్లకు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తూ ఆయుష్షును పెంచుతోంది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్తూరు గంగజాతర... కనులపండువగా అమ్మవారి దివ్యరూపం (ఫొటోలు)
photo 2

‘దూరదర్శని’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విడాకుల రూమర్స్.. ట్రెండింగ్‌లో మౌనీరాయ్ (ఫొటోలు)
photo 4

అరుణాచలం ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ : కోరిన కోరికలు తీర్చే అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Suspense On NEET Examination 1
Video_icon

NEET మళ్లీ ఎప్పుడు?

Mythri Ravi Shankar Gives Clarity On Exhibitors Press Meet 2
Video_icon

చాలా బాధగా ఉంది... పెద్ది అప్పుడే ఎందుకు ఇలా..!
Chandrababu Master Sketch Massive Cuts In AP Welfare Schemes 3
Video_icon

సంక్షేమం.. ఇక సంక్షోభమే
Sales Girl Steals Gold Jewellery In Gujarat 4
Video_icon

1.2 కేజీల బంగారం కొట్టేసిన సేల్స్ గర్ల్... Live Video
Will Lockdown Happen In India 5
Video_icon

రాబోయేది లాక్ డౌన్ కాదు... అంతకుమించి!!
Advertisement
 