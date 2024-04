అందాల పోటీలు.. దీని కోసం ప్రతి ఏడాది ఎంతో మంది యువతులు పోటీ పడుతుంటారు. ఇందుకు ఫిట్‌నెస్‌, అందం, మోడలింగ్‌తోపాటు అనేక విషయాల్లో అవగాహన అవసరం. సాధారణంగా అందాల పోటీలంటే యువతులే గుర్తొస్తారు. అయితే ఈ పోటీల్లో విజేతగా గెలిచేందుకు వయసు అడ్డు కాదనే విషయాన్ని నిరూపించింది ఓ మహిళ. ఏకంగా ఆరు పదుల వయసులో టీనేజీ అమ్మాయిలతో పోటీ పడి అందాల పోటీల్లో కిరీటాన్ని నెగ్గి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ అరుదైన దృశ్యం అర్జెంటీనాలో వెలుగుచూసింది.

అర్జెంటీనాకు చెందిన అలెజాండ్రా మరీసా రొడ్రిగోజ్‌(60) వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది, జర్నలిస్ట్‌. ఇటీవల బ్యూనస్ ఎయిర్స్ ప్రావిన్స్‌లో అందాల పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో బ్యూనస్‌ ఎయిర్స్‌ ప్రావిన్స్‌ రాజధాని లా ప్లాటాకు చెందిన అలెజాండ్రా పాల్గొని టైటిల్‌ నెగ్గారు. అందాల పోటీల్లో ఈ వయసులో కిరీటం పొందిన తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించారు. సంకల్పానికి వయసు అడ్డు కాదని నిరూపించారు. అందానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చిన ఆ భామ ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఈ ఏడాది మే నెలలో జరగబోయే ‘మిస్‌ యూనివర్స్‌ అర్జెంటీనా’ పోటీల్లో ఈమె బ్యూనస్‌ ఎయిర్స్‌ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. అక్కడ గెలిస్తే సెప్టెంబరులో మెక్సికో వేదికగా జరిగే ‘విశ్వసుందరి 2024’ పోటీల్లో తన దేశం తరఫున పాల్గొంటారు. కాగా అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిని తొలగిస్తూ ‘మిస్‌ యూనివర్స్‌’ ఆర్గనైజేషన్‌ గతేడాది నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఈ అందాల పోటీలో 18-28 ఏళ్ల వయసున్న మహిళలే పాల్గొనే వీలుండేది. ఈ ఏడాది నుంచి 18 ఏళ్లు పైబడిన యువతులందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

Argentina's 60-year-old woman representing Buenos Aires (Miss Universe Buenos Aires winner) plans to become the oldest Miss World Universe Contestant. pic.twitter.com/fqYuxmtJPB

— Creepy.org (@creepydotorg) April 27, 2024