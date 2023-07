నింగిలోని ఇంద్రధనుస్సు నదిలో మునకలేస్తే.. ఆశ్చర్యపరుస్తున్న రివర్‌!

ఇలీవల రంగులు మార్చిన ఒక నది అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. దుస్తులకు వాడే రంగులను ఎవరో ఒక నదిలో పారపోయడంతో ఆ నదిలోని నీటి రంగు మారిపోయింది. ఈ విచిత్ర ఉదంతం బ్రిటన్‌లో చోటుచేసుకుంది. బ్రిటీష్‌ ప్రభుత్వానికి చెందిన పర్యావరణ సంస్థ ‍ప్రజలకు ఈ వ్యవహారంపై అవగాహన కల్పించింది. దుస్తులకు వేసే రంగులను అమెజాన్‌ నదిలో కనిపిన నేపధ్యంలో ఉత్తర స్టాఫోర్డ్‌షైర్‌లోని ట్రెంట్‌ నదిలోని ఒక భాగం నీలం, మరోభాగం ఆరంజ్‌ కలర్‌లోకి మారిపోయింది.

దీనిపై స్థానికులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వ పర్యావరణ సంస్థ ఆ నదికి సంబంధించిన రెండు ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది. అలాగే స్థానికులు తమ పెంపుడు జంతువులు ఈ నీటి సమీపంలోకి రాకుండా చూసుకోవాలని సూచించింది. అయితే ఈ రంగుల కారణంగా ఈ నీటిలో ఉ‍న్న జలచరాలకు ఎటువంటి హాని ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. కాగా ఈ నదిని చూసిన స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నదిలో ఇలా రంగులు కలిపినవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

ఇది కూడా చదవండి: బర్త్‌డే పార్టీకి రూ.3 లక్షల బిల్లు.. జుట్టుజుట్టూ పట్టుకున్న యువతులు!



We're aware of discolouration of the River Trent in #StokeOnTrent caused by the accidental release of clothing dyes.

No fish or wildlife are in distress but we recommend people and pets avoid the water whilst the colour remains.

If you have any concerns call 0800 80 70 60. pic.twitter.com/MJb8jtt5cZ

— Env Agency Midlands (@EnvAgencyMids) July 18, 2023