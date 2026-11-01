కాస్తంత కునుకు జ్ఞాపకశక్తికి మేలు!

రాత్రంతా నిద్ర లేకపోతే మెదడు మొద్దుబారినట్టుగా అనిపించవచ్చు. నిద్రలేమి వల్ల మెదడుపై పడే దుష్ప్రభావాలను కొంతవరకు తగ్గించడానికి కాసేపు వ్యాయామం లేదా కునుకు తీయడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తికి కొంత మేలు జరుగుతుందని కెనడాలో నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనం సూచిస్తోంది. నిద్ర సరిగా లేకపోతే కొత్త విషయాలను గుర్తుంచుకునే మెదడు సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. ఆలోచించడం, ప్రణాళికలు వేసుకోవడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి పనులకు ఈ జ్ఞాపకశక్తి చాలా అవసరం. నిద్రలేమి ఆ జ్ఞాపకశక్తిని దెబ్బతీస్తుంది.
ఈ అధ్యయనంలో 54 మంది ఆరోగ్యవంతులైన యువకులు పాల్గొన్నారు. వీరిని ప్రయోగశాలలో పరిశోధకుల పర్యవేక్షణలో 30 గంటల పాటు నిద్రపోకుండా ఉంచారు. ఆ తర్వాత కొందరితో 20 నిమిషాల పాటు సైక్లింగ్ చేయించారు. మరికొందరిని 90 నిమిషాలపాటు కునుకు తీయనిచ్చారు. ఇంకొందరిని విశ్రాంతి తీసుకోమన్నారు. వ్యాయామం చేసినవారు, కాసేపు నిద్రపోయినవారు,... ఈ రెండూ చేయనివారితో పోలిస్తే జ్ఞాపకశక్తి పరీక్షల్లో 22 శాతం మెరుగైన ఫలితాలు సాధించినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.
ఇలా వ్యాయామం, నిద్ర.. ఈ రెండూ మెదడుకు వేర్వేరు విధాలుగా మేలు చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. కాసేపు నిద్రపోవడం వల్ల మెదడుకు తిరిగి శక్తి లభించి, కొత్త సమాచారాన్ని స్వీకరించి, గుర్తుంచుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. వ్యాయామం వల్ల అలసట మరింత పెరగకుండానే, మెదడులో మిగిలి ఉన్న వనరులనూ మరింత సమర్థంగా ఉపయోగించుకునే వీలు కలుగుతున్నట్లు గుర్తించారు.
బరువు తగ్గించే మందులతో జుట్టు, గోళ్ల సమస్యలు?
బరువు తగ్గడానికి వాడే జీఎల్పీ–1 మందుల కారణంగా అవి వాడేవారిలో గోళ్లు ఊడిపోవడం, రంగు మారడం, జుట్టు రాలిపోవడం, తలపై చర్మం దురద పెట్టడం వంటి సమస్యలు కనిపించే అవకాశం ఉందని ఫ్రాన్స్కు చెందిన పరిశోధకులు గుర్తించారు. వారు జరిపిన అధ్యయనంలో జీఎల్పీ–1 మందులు వాడుతున్న 575 మందిని, టైప్–2 మధుమేహం లేదా ఊబకాయం ఉన్నప్పటికీ ఈ మందులు ఎప్పుడూ వాడని 1,329 మందితో పోల్చారు. జీఎల్పీ–1 మందులు వాడుతున్నవారిలో 66 శాతం మందికి కనీసం ఒక గోళ్ల సమస్య ఉన్నట్లు తేలింది.
గోళ్లు ఊడిపోవడం లేదా గోరు దాని కింద ఉన్న చర్మం నుంచి విడిపోవడం వంటి సమస్యలు నాలుగు రెట్లకుపైగా ఎక్కువగా కనిపించాయి. అలాగే, 46 శాతం మందికి గోళ్ల రంగు మారినట్లు గుర్తించారు. ఈ మందులు వాడనివారిలో ఈ సమస్య 17 శాతం మందిలోనే కనిపించింది. ఇదే బృందంపై నిర్వహించిన మరో అధ్యయనంలో జుట్టు రాలే సమస్యను కూడా పరిశీలించారు. జీఎల్పీ–1 మందులు వాడుతున్నవారిలో 50 శాతం మంది అసాధారణంగా జుట్టు రాలిపోతున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ మందులు వాడనివారిలో ఈ సమస్య 34 శాతం మందిలోనే కనిపించింది. మందులు వాడుతున్నవారిలో జుట్టు పలచబడటం లేదా దట్టంగా లేకపోవడం వంటి సమస్యలు 42 శాతం మందికి ఉండగా, మందులు వాడని వారిలో ఈ సమస్యలు 19 శాతం మందికి మాత్రమే ఉన్నాయి. అయితే, జుట్టు లేదా గోళ్లలో మార్పులు కనిపించినంత మాత్రాన ఈ మందులను సొంతంగా ఆపేయకూడదని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురైతే వైద్యుడిని సంప్రదించి, తగిన సలహా తీసుకోవాలి.
రోజూ ఓ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్ మంచిదా?
వయసు పెరుగుతున్నప్పటికీ.... ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉండాలని, ఇతరులపై ఆధారపడకుండా రోజువారీ పనులన్నీ తామే చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే, రోజూ ఒక మల్టీవిటమిన్ మాత్ర తీసుకోవడం వల్ల వృద్ధుల్లో శారీరక సామర్థ్యం, రోజువారీ పనులు చేసుకునే శక్తి మెరుగ్గా ఉండేందుకు అవకాశముందని అమెరికాలో నిర్వహించిన ఓ సరికొత్త అధ్యయనం సూచిస్తోంది. వీరు 60 ఏళ్లు పైబడిన 16,027 మందిపై అధ్యయనం చేశారు. వీరిని నాలుగు బృందాలుగా విభజించారు. ఒక బృందానికి రోజూ మల్టీవిటమిన్ మాత్రలు ఇచ్చారు.
రెండో బృందానికి కోకో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. మూడో బృందానికి ఈ రెండింటినీ ఇచ్చారు. నాలుగో బృందానికి ఎలాంటి ఔషధ గుణాలు లేని ప్లాసిబో మాత్రలు మాత్రమే ఇచ్చారు. మూడేళ్ల తర్వాత ఫలితాలను పరిశీలించగా, రోజూ మల్టీవిటమిన్ తీసుకున్నవారిలో రోజువారీ పనులు చేసుకునే సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దుస్తులు ధరించడం, స్నానం చేయడం, నడవడం, మెట్లు ఎక్కడం, నెమ్మదిగా పరుగెత్తడం, వేగంగా నడవడం, ఇంటి పనులు చేసుకోవడం వంటి పనులను వీరు మరింత సులభంగా చేయగలిగారు.
మల్టీవిటమిన్లు మెదడు ఆరోగ్యానికి, రక్తప్రసరణకు, శారీరక సామర్థ్యానికి తోడ్పడటం ద్వారా వృద్ధులు తమ రోజువారీ పనులను స్వయంగా చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అయితే పెద్దవయసున్న ప్రతివారూ ఈ మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు తీసుకోవాలన్నది నియమం కాదు. ఇది కేవలం ఒక పరిశీలన మాత్రమే.