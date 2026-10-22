 ఇంక్రిమెంట్‌ మంజూరు చేయాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంక్రిమెంట్‌ మంజూరు చేయాలి

Oct 26 2026 2:04 AM | Updated on Oct 26 2026 2:04 AM

ఇంక్రిమెంట్‌ మంజూరు చేయాలి

కాళోజీ సెంటర్‌: డీఎస్సీ 2024 ఉపాధ్యాయులకు రెండో ఇంక్రిమెంట్‌ మంజూరు చేయాలని టీఎస్‌ యూటీఎఫ్‌ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.రంజిత్‌ కోరారు. ఈ మేరకు ఇటీవల నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ప్రశాంత్‌రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్‌ జిల్లా శాఖ పక్షాన ఆదివారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందించింది. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు టి.కుమార్‌, ప్రధాన కార్యదర్శి సుజన్‌ ప్రసాద్‌రావు, ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్‌.శ్రీనివాస్‌, కోశాధికారి ఎస్‌ఏ రవూఫ్‌, జిల్లా కార్యదర్శులు డి.సమ్మక్క, కె.రమేష్‌, పి.శ్రీనివాస్‌, కె.రవీందర్‌, జి.కరుణాకర్‌, కేజీవీపీ కన్వీనర్‌ రేణుక, మోడల్‌ స్కూల్స్‌ కన్వీనర్‌ కే.నీలాద్రి, మండలాల బాధ్యులు శివప్రసాద్‌, మల్సూర్‌, సంపత్‌, రాజిరెడ్డి, జోగయ్య, నర్సింహారావు, కుమారస్వామి, అర్జున్‌సాగర్‌, అనిత, అరవింద్‌, పి.రవి, జి.రాజు, కిశోర్‌, వీరస్వామి, గోపాల్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
photo 4

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gajwel SI Attacks On Farmer In Police Station 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
OYOs Shocking Move Before IPO 2
Video_icon

IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
Shamonda Virus Casae Reported In France 3
Video_icon

మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
JC Prabhakar Reddy Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
Pinnelli Ramakrishna Reddy And Gopireddy Mass Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 