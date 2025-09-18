గుంటూరు
న్యూస్రీల్
గురువారం శ్రీ 18 శ్రీ సెప్టెంబర్ శ్రీ 2025
విశ్వకర్మ జయంతి
గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: జెడ్పీ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం విశ్వకర్మ జయంతి నిర్వహించారు. జెడ్పీ చైర్పర్సన్ కత్తెర హెనీ క్రిస్టినా విశ్వకర్మ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.
పశ్చిమ డెల్టాకు 6,034
క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల
దుగ్గిరాల: విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి 6,034 క్యూసెక్కులు విడుదల చేసినట్లు నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
పులిచింతల సమాచారం
అచ్చంపేట : పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఎగువ నుంచి 1,27,000 క్యూసెక్కులు వచ్చి చేరుతుండగా ప్రాజెక్టు దిగువకు 1,11,400 క్యూసెక్కులు
వదులుతున్నారు.
