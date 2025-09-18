 గుంటూరు | - | Sakshi
గుంటూరు

Sep 18 2025

గురువారం శ్రీ 18 శ్రీ సెప్టెంబర్‌ శ్రీ 2025

విశ్వకర్మ జయంతి

గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్‌: జెడ్పీ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం విశ్వకర్మ జయంతి నిర్వహించారు. జెడ్పీ చైర్‌పర్సన్‌ కత్తెర హెనీ క్రిస్టినా విశ్వకర్మ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.

పశ్చిమ డెల్టాకు 6,034

క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల

దుగ్గిరాల: విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి 6,034 క్యూసెక్కులు విడుదల చేసినట్లు నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

పులిచింతల సమాచారం

అచ్చంపేట : పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఎగువ నుంచి 1,27,000 క్యూసెక్కులు వచ్చి చేరుతుండగా ప్రాజెక్టు దిగువకు 1,11,400 క్యూసెక్కులు

వదులుతున్నారు.

