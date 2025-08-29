జాయింట్ డైరెక్టర్గా శ్రీనివాసులురెడ్డికి పదోన్నతి
గుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు ప్రాంతీయ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకులు (ఆర్డీ) కార్యాలయంలో డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న గుర్రం శ్రీనివాసులురెడ్డికి జాయింట్ డైరెక్టర్గా పదోన్నతి లభించింది. ఈ మేరకు గురువారం రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జాయింట్ డైరెక్టర్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చి విజయవాడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ) కార్యాలయంలో పోస్టింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి మండలం గుర్రంకొండ గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసులురెడ్డి 1986లో చిత్తూరులో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో కండక్టర్గా విధుల్లో చేరి, ప్రభుత్వ సర్వీసులోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం డెప్యూటీ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా పదోన్నతి పొంది తిరుపతి బదిలీ అయ్యారు. 1996లో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్గా ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో పదోన్నతి వచ్చింది. ఏపీపీఎస్ ద్వారా గ్రూప్–1 రాసి, 1998లో ప్రమోషన్ పొంది తిరుపతి రుయా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏవోగా విధుల్లో చేరారు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా 2001లో పదోన్నతి పొంది, హైదరాబాద్ ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి బదిలీ అయ్యారు. డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా 2005లో ప్రమోషన్ పొంది, హైదరాబాద్ ఆర్డీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. మూడేళ్లుగా గుంటూరులో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ రీజనల్ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో డీడీగా పనిచేస్తున్నారు. జాయింట్ డైరెక్టర్గా పదోన్నతి పొందిన శ్రీనివాసులురెడ్డికి రీజనల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శోభారాణి, ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్లు సత్యం, రామకృష్ణ, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, పలువురు వైద్యులు, అధికారులు అభినందనలు తెలిపారు.
డీడీగా పాల్ సుధాకర్
గుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు ప్రాంతీయ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకులు (ఆర్డీ) కార్యాలయం డెప్యూటీ డైరెక్టర్ బి.పాల్సుధాకర్ను నియమిస్తూ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డాక్టర్ కె.పద్మావతి గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం పాల్ సుధాకర్ గుంటూరు వైద్య కళాశాల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇటీవల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా పాల్ సుధాకర్ పదోన్నతి పొందారు. గుంటూరు ఆర్డీ కార్యాలయం డీడీగా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసులురెడ్డి జాయింట్ డైరెక్టర్ విజయవాడ బదిలీ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో తక్షణ ఇన్చార్జిగా పాల్ సుధాకర్ను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
టీచర్ ఉద్యోగం పేరిట రూ.16 లక్షల మేరకు మోసం
లక్ష్మీపురం: ప్రభుత్వ టీచర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని మాయమాటలు చెప్పి రూ.16 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేసిన వారిపై అరండల్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో గురువారం కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం, నెక్కలం గ్రామానికి చెందిన నల్లమోదు డేవిడ్పాల్ డీఎస్సీ 2008లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందలేకపోయారు. ప్రైవేట్ టీచర్గా పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే ఆగిరిపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన కేసన అనుజ్ఞ, కేసన జానకిరామ్, గుంటూరులోని బ్రాడీపేటకు చెందిన కేసన జ్యోతి అనే మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. మంత్రులతో పరిచయాలు ఉన్నాయని, ప్రభుత్వ టీచర్గా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని వీరు మాయమాటలు చెప్పి నల్లమోతు డేవిడ్పాల్ను నమ్మించి రూ.16 లక్షలు తీసుకున్నారు. గురువారం బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశారు.