సాగర్ను సందర్శించిన 23 దేశాల ప్రతినిధులు
విజయపురిసౌత్: అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రం నాగార్జునసాగర్ను బుధవారం 23 దేశాలకు చెందిన 27 మంది ప్రతినిధులు సందర్శించారు. నేపాల్, శ్రీలంక, రష్యా, వియత్నాం, జింబాబ్వే, నైజీరియా, తదితర 23 దేశాల ప్రతినిధులు ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి హైదరాబాదులోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థలో ‘నూతన ఆవిష్కరణలు–అభివృద్ధి’ అనే అంశంపై శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ నెల 30వ తేదీతో శిక్షణ ముగియనుంది. దీనిలో భాగంగా టీం కో–ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నాగార్జునసాగర్ను సందర్శించారు. వీరికి టూరిజం గైడ్ సత్యనారాయణ నాగార్జున కొండ చారిత్రక విశేషాలను, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు వివరాలను, బుద్ధవనం విశేషాలను వివరించారు. వీరి వెంట తెలంగాణ అధికారులు ఎస్పీఎఫ్ ఎస్ఐ రఘు, తదితరులు ఉన్నారు.
గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: డీఎస్సీ–2025 సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు హాజరైన విభిన్న ప్రతిభావంతులైన అభ్యర్థులకు ఈనెల 29న జీజీహెచ్ మెడికల్ బోర్డులో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సీవీ రేణుక గురువారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వైకల్య నిర్ధారణ పరీక్షల నిమిత్తం జీజీహెచ్ మెడికల్ బోర్డుకు రూ.1500 చెల్లించాలని సూచించారు.
గుంటూరు మెడికల్: ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు ఆరు మాసాల కిందట జరిగిన మొదటి జాబితాలో ఉద్యోగోన్నతి రావాల్సి ఉండగా అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆలస్యం అయ్యిందని ఏఎన్ఎంలు వాపోయారు. గురువారం ఉదయం కూడా కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించకుండా తరువాత నిర్వహిస్తామని చెబుతున్నారని పేర్కొంటూ మాకు న్యాయం చేయాలంటూ ఏఎన్ఎంలు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం రెండో ఉద్యోగోన్నతి జాబితా సిద్ధం చేసి దాని ప్రకారం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని లేనిపక్షంలో ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తామని డిమాండ్ చేశారు.
లక్ష్మీపురం (గుంటూరు వెస్ట్): రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 30వ తేదీన ఉద్యోగ మేళా నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి కొండా సంజీవరావు గురువారం తెలిపారు. లక్ష్మీపురంలోని హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ వద్ద గల పాంటలూన్స్–షోరూమ్లో ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించే జాబ్ మేళాకు ఇంటర్, ఐటీఐ, డిగ్రీ, బీటెక్, డిప్లొమా, ఫార్మసీ, పీజీ చేసిన 18–35 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల వారు హాజరు కావచ్చని చెప్పారు. బయోడేటా, సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్, ఆధార్ నకలు, పాస్పోర్ట్ ఫొటోతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలని తెలిపారు. ఇతర వివరాలకు అట్ల రామకృష్ణారెడ్డిని 77319 82861 ఫోను నంబర్లో సంప్రదించాల్సిందిగా కోరారు.