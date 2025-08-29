కూటమి ఆటలో అంతా ఓటమి
స్టేడియాల నిర్మాణం, శిక్షకుల నియామకంపై నిర్లక్ష్యం అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులకు పుట్టినిల్లు గుంటూరు జిల్లా శ్రద్ధ కొరవడటంతో ఔత్సాహిక క్రీడాకారుల్లో అయోమయం నేడు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం
క్రీడా సంఘాల అశ్రద్ధ
అధికారంలోకి వచ్చాక క్రీడాకారుల గురించే పట్టించుకోని ప్రభుత్వం
గుంటూరు వెస్ట్ (క్రీడలు): కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక క్రీడారంగంతోనే ఆటలాడుతోంది. హాకీకి పర్యాయ పదమైన ధ్యాన్చంద్ జన్మదినం ఆగస్ట్ 29వ తేదీని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా ‘జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం’గా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. జిల్లా క్రీడారంగానికి గట్టి పునాదే ఉంది. ప్రపంచ మాజీ నెంబర్ వన్ షట్లర్ కిదాంబి శ్రీకాంత్, గ్రాండ్ మాస్టర్ ద్రోణవల్లి హారిక, శ్యామ్ సుందర్ (అర్జున అవార్డు గ్రహీత), రమణారావు(ద్రోణాచార్య, అర్జున అవార్డుల గ్రహీత), సత్తె గీత (ధ్యాన్చంద్ అవార్డు గ్రహీత) ఇక్కడి వారే. ఎంఎస్కే ప్రసాద్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రాణించడమే కాకుండా బీసీసీఐ చీఫ్ సెలక్టర్గానూ వ్యవహరించారు. నిశ్శంకరరావు రవికుమార్ అంతర్జాతీయ బాడీ బిల్డర్గా రాణిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ జిల్లాలో ప్రతిభ గల క్రీడాకారులకు కొదవలేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ‘నాడు–నేడు’ పథకంలో పాఠశాలల్లో క్రీడా మైదానాలు ఏర్పాటు చేసింది. శాసన మండలి సభ్యుడు లేళ్ళ అప్పిరెడ్డి ఎన్టీఆర్ స్టేడియం అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేసి, పలు వసతులు కల్పించారు.
‘క్రీడా పాలసీ’ కనుమరుగు
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి నిర్లక్ష్యానికి గురైన అనేక అంశాల్లో క్రీడా రంగం ఒకటి. హాకీకి జిల్లాలో కనీసం స్టేడియం లేదు. 2 ఎకరాలిస్తే తీర్చిదిద్దుతామని సీనియర్లు వేడుకున్నా దిక్కులేదు. జిల్లాలో సుమారు 30 మంది కోచ్లున్నారు. ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో నెట్టుకొస్తున్నారు. మైదానాల మరమ్మతులు కూడా అంతంత మాత్రమే. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరీ దారుణం. వేసవి క్రీడా శిక్షణ శిబిరాలు మొక్కుబడిగా మారాయి.
పచ్చ నేతల గొడవతో ఎన్నికలు రద్దు
ఇటీవల స్థానిక ఎన్టీఆర్ స్టేడియానికి సంబంధించి నూతన కమిటీ ఎన్నికలు టీడీపీలోని రెండు వర్గాల వైరంతో రద్దయ్యాయి. బీఆర్ స్టేడియాన్ని రూ.100 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పిన నాయకులు తీసుకున్న చర్యలు శూన్యం మరమ్మతులకే దిక్కు లేదు. దీనిపై వాకర్స్ అసోసియేషన్ వారు కూడా ధర్నా చేశారు. సుమారు 26 ఎకరాల్లోని ఈ మైదానంలో పలు క్రీడలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కోచ్లు ఉన్నారు. వసతులు మెరుగుపరిస్తే మంచి క్రీడాకారులు వెలుగులోకి వస్తారు. మరిన్ని క్రీడా మైదానాల అవసరం కూడా ఉంది.
జిల్లాలో మొత్తం 40 క్రీడా సంఘాలున్నాయి. వీటిలో కొన్ని క్రీడలకే పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా క్రీడా సంఘాల వ్యవహారాలు కోర్టుల్లోనే ఉన్నాయి. ఇటీవల క్రీడా కోటాలో నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై న కొందరి వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. ఇక్కడా రాజకీయ నాయకుల జోక్యం పెరిగింది.