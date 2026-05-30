కాళ్ల బలానికి ఉత్కటాసనం..!

యోగా
ఉత్కటాసనం (Chair Pose)అనేది యోగాలో ఒక ముఖ్యమైన నిలబడి చేసే ఆసనం. ఇది ఒక ఊహాజనిత కుర్చీపై కూర్చున్నట్లుగా శరీర భంగిమను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాళ్లను, పిరుదులను, వెన్నెముకను బలపరుస్తుంది.
చేసే విధానం:
ముందుగా యోగా మ్యాట్పై నిటారుగా (తాడాసనం) నిలబడండి. రెండు పాదాలు దగ్గరగా ఉంచాలి..
గాలిని పీలుస్తూ రెండు చేతులను తల పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో ఉంచాలి.
ఇప్పుడు శ్వాసను వదులుతూ, మోకాళ్ళను వంచి, పిరుదులను వెనక్కి నెట్టండి,
మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నట్లుగా కిందకు వంగాలి.
మీ మోకాళ్ళు కాలి వేళ్ల కంటే ముందుకు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
వీపును నిటారుగా ఉంచి, మీ భుజాలను రిలాక్స్గా ఉంచాలి. సాధారణ శ్వాస తీసుకుంటూ ఈ భంగిమలో 30 సెకన్ల పాటు ఉండాలి.
ప్రయోజనాలు:
తొడలు, పిరుదులు, చీలమండలు, కాళ్ల కండరాలు దృఢంగా మారతాయి.
ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
శరీర సమతుల్యతను, ఏకాగ్రతను పెంపొందిస్తుంది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
జాగ్రత్తలు: మోకాళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ లేదా చీలమండల సమస్యలు ఉన్నవారు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు ఈ ఆసనాన్ని చెయ్యకూడదు. – అనిత పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్