రకుల్‌-జగ్నానీ జంటకు ప్రధాని మోదీ స్పెషల్‌ విషెస్‌ వైరల్‌

PM Modi Wishes to Rakul-Jackky: మూడుమూళ్లు బంధంతో ఒక్కటైన నూతన జంట రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌-జాకీభగ్నానీకి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు అందించారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక నోట్‌ను స్వయంగా రకుల్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా షేర్‌ చేసింది. ‘‘ మా సరికొత్త జర్నీలో మీ ఆశీర్వాదాలు, మా హృదయాలను తాకాయి. ఇవి మాకెంతో విలువైనవి.. ధన్యవాదాలు’’ అంటూ రకుల్‌, జాకీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దీంతో ఇది వైరల్‌గా మారింది.

Your blessings touch our hearts deeply, Prime Minister @narendramodi ji. Thank you for your kind wishes as we begin this meaningful new chapter.@Rakulpreet pic.twitter.com/6VOfWhzl68

— Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) February 22, 2024