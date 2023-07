ఆహా! ఏం టెక్నిక్‌ సామీ..'గోడ' ఇలా కూడా కట్టొచ్చా!

కొంతమంది పనిని చాలా కష్టంగా భారంగా ఫీలవూతూ చేస్తారు. కొందరూ భలే ఎంజాయ్‌ చేస్తూ చేస్తారు. చూసి వాళ్లకు సైతం హాయిగా పనులు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చా అనిపిస్తుంది. ఇంకొందరూ తమ తెలివతేటలను జోడించి చాలా స్మార్ట్‌గా చేసేందుకు యత్నిస్తారు. దీంతో శ్రమ భారం తగ్గడమే గాక పని కూడా స్పీడ్‌గా అవుతుంది. ఇక్కడ కొందరూ వ్యక్తులు కూడా అచ్చం అలానే చేసి వావ్‌! ఇలా కూడా చేయొచ్చా అనిపించేలా చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

ఆ వీడియోలో.. ఇద్దరు వ్యక్తులు గోడను భలే నిర్మిస్తూ కనిపించారు. అక్కడ నలుగురు వ్యక్తులు వీడియోలో కనిపిస్తారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు రెండు బల్లల చివర కూర్చొని ఉంటారు. మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ బల్లలను పైకి కిందకి కదుపుతూ ఉంటారు. ఒకరు ఇటుకలు పేర్చి, సిమ్మెంట్‌ పెడుతుండగా, మరో వ్యక్తి ఇటుకలు, సిమెంట్‌ అతనికి అందించే సాయం చేస్తున్నాడు.

ఒక క్రమానుగుణంగా ఆ ఇద్దరు వ్యక్తు బల్లులు కదుపుతూ ఉంటే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు చకచక​ గోడ కడుతున్నారు. చూడటానికి బాగోంది. హో! ఇలా కూడా చేయొచ్చా.. అనిపించేలా చేశారు. దీనివల్ల శ్రమ కూడా తగ్గుతోంది. అలాగే పని కూడా చకచక అయిపోతుంది. అయితే నెటిజన్లలో చాలమంది పాజిటివ్‌గా స్పందించగా, మరికొందరూ మాత్రం ఈ టిక్‌టాక్‌లు వచ్చాక పని నాణ్యతను చెడగొడుతున్నాయని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి పనులు టిక్‌టాక్‌ పరంగానే బావుంటాయన్నారు. పనినాణ్యత పరంగా ఈ విధానం కరెక్ట్‌ కాదని, అందర్నీ చెడగొడతోందంటూ ఫైర్‌ అయ్యారు నెటిజన్లు.

