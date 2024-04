శభాష్‌ ప్రాచీ..!ప్రతిభతో అందం అంటే ఏంటో ప్రూవ్‌ చేసింది!

ఎంతటి అందగత్తే అయినా ఏదో ఒక రోజు వృద్ధురాలైపోతుంది. మహా అయితే మూడు నాలుగేళ్లు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. నిజానికి అందం అనేద శాశ్వతం కాదు. ఏ వ్యాధో, యాక్సిడెంట్‌ బారిన పడితే ఆ అందం హేయంగా అయిపోతుంది. అదే మనలో దాగున్న టాలెంట్‌తో నువ్వేంటన్నది చాటి చెప్పగలిగితే..ఎప్పటికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తావు. ఎంతమందిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ, తెలిసినా/తెలియకపోయినా వాళ్ల మదిలో నిలిచిపోతావు. ఇది కథ అసలైన అందం అనుకునేలా విమర్శించినవాళ్లే ఆశ్చర్యపోయేలా చేసింది ఇక్కొడొక అమ్మాయి. అందానికి అసలైన నిర్వచనంగా నిలిచింది. ఎవరంటే ఆమె..!

ఉత్తర ప్రదేశ్‌కి చెందిన ప్రాచీ నిగమ్‌ అనే టీనేజ్‌ బాలిక తన ముఖంపై వచ్చిన అవాంఛిత రోమాలు కారణంగా పలు అవమానాలకు గురయ్యింది. ముఖ్యంగా ఇంటర్‌నెట్‌లో విపరీతమైన ట్రోల్స్‌కి గురయ్యింది. చెప్పాలంటే చాలా అవమానాలకు గురయ్యింది. వాటన్నింటికి ఆమె ఒక్క గెలుపుతో వాళ్ల చెంపలు చాచిపెట్టి కొట్టినట్లుగా ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రతిభ/టాలెంట్‌ ఉన్నోడిదే రాజ్యం. వాడికి అందంతో పనిలేదని చాటిచెట్టపింది. వాళ్లలో ఉన్న ప్రతిభే వాడికి అసలైన అందం, అతిపెద్ద ఆభరణం అని చెప్పకనే చెప్పింది ప్రాచీ.

ఆమె పదవ తరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించి తల్లిదండ్రలు గర్వపడేలా చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ పది, పన్నెండు తరగతుల ఫలితాలు ఇటీవల ఏప్రిల్‌ 20, 2024న విడుదల చేసింది. అందులో ప్రాచీ 98.50% మార్కులతో ఏకంగా మొత్తం 600 మార్కులకు గానూ 591 మార్కులు సాధించింది. ఈ విషయం నెట్టింట వైరల్‌ అవ్వడంతో.. ఎవ్వరైతే మొన్నటి వరకు ట్రోల్‌ చేసి ఆమెను బాధపెట్టారో, వారి స్థానంలో కొందరూ నెటిజన్లు ఆమెకు మద్దతు ఇవ్వడమే గాకుండా ఇలాంటి మరిన్ని విజయాలు సాధించాలి ప్రాచీ అని ప్రోత్సహించారు.

ఆరోగ్య పరంగా ముఖంపై వచ్చే ఇలాంటి వాటితో నీలాంటి ఎందరో అమ్మాయిలు ఎగతాళికి గురవ్వుతున్నారు. వారందరికీ నీ గెలుపు ఒక ఆదర్శం అని ప్రాచీని పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. తెలివితేటలు, టాలెంట్‌ లేని వాళ్లు వికారమైన వాళ్లు..అందం అంటే అసలు అది కాదు అంటూ ప్రాచీకి మద్దతుగా వేలకొద్ది పోస్టులు పెట్టారు నెటిజన్లు. బాధపెట్టిన వాళ్లనే ఆశ్చర్యపరిచేలా తన ప్రతిభతో అదే సామాజిక మాధ్యమంలోని నెటిజన్లతో శభాష్‌ ప్రాచీ అనిపించుకుంది. కాగా, ప్రాచీ నిగమ్‌ ఉత్తప్రదేశ్‌లో సీతాపూర్‌ జిల్లాకు చెందింది. పదోతరగతి పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులతో రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలిచింది. ఇక ఆమె తండ్రి చంద్ర ప్రకాష్‌ కాంట్రాక్టర్‌, తల్లి మమతా నిగమ్‌ గృహిణి, ఆమెకు ఒక సోదరుడు, సోదరి ఉన్నారు. అంతేగాదు ప్రాచీకి పుస్తకాలు చదవడం, బ్యాడ్మింటన్‌ ఆడటం మహా ఇష్టమట.

