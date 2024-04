అభిమాని చర్య.. హఠాత్పరిణామంతో గాయకుడు షాక్‌!

సెలబ్రిటీలకు అభిమానులతో వచ్చే చిక్కులు అంత ఇంత కాదు. అభిమానం మాములుగా ఉంటే పర్లేదు. పీక్స్‌కి వెళ్లితే వాళ్లకు కూడా ఏం చేయాలో తోచదు. అలానే ఓ ఓపెన్‌ స్టేజ్‌పై జరుగుతున్న మ్యూజికల్‌ ఫంక్షన్‌లో ఓ అభిమాని చేసిన పనికి సెలబ్రిటీ షాక్‌కి గుర​య్యాడు. ఒక్కసారిగా ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోలేక గందరగోళానికి గురయ్యాడు ఓ గాయకుడు. ఈ షాకింగ్‌ ఘటన బంగ్లాదేశ్‌లో చోటు చేసుకుంది.

బంగ్లాదేశ్‌లో పాక్‌కి చెందిన ప్రసిద్ధ గాయకుడు అస్లాం సంగీత కచేరి జరుగుతోంది. సడెన్‌గా ఓ మహిళా అభిమాని స్టేజ్‌పైకి వచ్చి ఆ గాయకుడిని హగ్‌ చేసుకుంటుంది. చాలా భావోద్వేగ భరితంగా ముందుకు వచ్చి కౌగలించుకుని ఏడ్చేస్తుంది. ఆ హఠాత్పరిణామానికి ఆ సింగర్‌కి కాసేపు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. కాస్త గందరగోళానికి గురయ్యినా..ఆ అభిమాని ఉద్వేగాన్ని అర్థం చేసుకుని కూల్‌గా ఓదార్చారు. ఆ తర్వాత ఆమెను సెక్యూరిటీ గార్డు గుంపుగా ఉన్న జనం వద్దకు తీసుకుపోయారు.

ఇక్కడ గాయకుడు కూడా ఆ అభిమాని చేసిన పనికి కోపం తెచ్చుకుండా హుందాగా వ్యవహరించిన తీరు అక్కడున్నవారందర్నీ ఇంప్రెస్‌ చేసింది. నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఘటనతో మరింత అతడికి అభిమానులు పెరిగిపోయారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవ్వడంతో..నెటిజన్లంతా ఆ గాయకుడి తీరుని ప్రశంసించారు. మరి కొంతమంది ఇలా కచేరిని ఆటంక పరచకూడదని సదరు అభిమానిని విమర్శిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.

కాగా, ఇలాంటి ఘటనలు అస్లాంకు ఇంతకుమునుపు కూడా ఎదురయ్యింది. ఇలానే ఓసారి యూఎస్‌లో వేదికపై ప్రదర్శన ఇస్తుండగా ఉత్సాహభరితమైన అభిమాని అతనిపై డబ్బుల వర్షం కురిపించాడు. గాయకుడు వెంటనే ప్రదర్శనను కాసేపు ఆపేసి మరీ ఆ అభిమాని వేదికపైకి పిలిచి మిత్రమా ఈ డబ్బుని ఎవ్వరికైనా విరాళంగా ఇవ్వండి..ఇలా నాపై డబ్బు కురిపించి సంపదను అవమానించవద్దు చాలా సున్నితంగా చెప్పారు అస్లాం.

A crazy Bangladeshi fan gets emotional at Atif Aslam's last night show in Dhaka. pic.twitter.com/U6ZewXfKZp

— Nznn Ahmed (@na_nznn) April 20, 2024