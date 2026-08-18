పది రూపాయల కోసం వివాదం

బిర్యానీకి కోసం హోటల్కి వెళ్లిన వ్యక్తి పది రూపాయలు తక్కువ ఇవ్వడంతో మొదలైన వివాదం చివరికి హోటల్ యజమాని, సిబ్బందిపై దాడి చేసే వరకు దారి తీసింది. 8లో u
కొయ్యలగూడెం: వర్జీనియా పొగాకు పంటపై నియంత్రణ తప్పనిసరి అని పొగాకు బోర్డు మేనేజర్ సురేఖ స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం స్థానిక పొగాకు వేలం కేంద్రంలో వేలం నిర్వహణాధికారి శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో రైతులతో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి రీజనల్ మేనేజర్ సురేంద్ర కుమార్తో కలిసి ఆమె పాల్గొన్నారు. వచ్చే సీజన్లో పొగాకు పంట నియంత్రణ ఆవశ్యకత, రైతు సంక్షేమ పథకాలు, 2025–26 వన్ టైమ్ వడ్డీ లేని నిర్వహణ మూలధన సహాయ పథకాలపై రైతులకు, ఫ్లోర్ కమిటీ సభ్యులకు వివరించారు. అధిక ఉత్పత్తి వల్ల నాణ్యత తగ్గి మార్కెటింగ్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని, కాబట్టి నాణ్యతపైనే ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. 2026–27 సీజన్కు రాష్ట్రంలో కేటాయించిన కోటా మేరకు మాత్రమే సాగు చేసి లబ్ధి పొందాలన్నారు. అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడంలో బోర్డు కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని, రైతులు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తేనే దీనిని నూరు శాతం అరికట్టగలుగుతామని తెలిపారు.